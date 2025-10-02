▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Stefanini Group rileva Cyber Smart Defense per rafforzare il portafoglio di cybersicurezza globale e servire meglio i clienti

Stefanini Group, società tecnologica globale da 1 miliardo di dollari specializzata in soluzioni digitali, ha annunciato oggi l'avvio della sua fusione con Cyber Smart Defense, azienda romena di cybe...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/10/2025

Business Wire

L'azienda tecnologica globale avvia la fusione con la società romena di cybersicurezza

SOUTHFIELD, Mich.: Stefanini Group, società tecnologica globale da 1 miliardo di dollari specializzata in soluzioni digitali, ha annunciato oggi l'avvio della sua fusione con Cyber Smart Defense, azienda romena di cybersicurezza, che consentirà a Stefanini di rafforzare le sue capacità di sicurezza informatica in Europa.

Con effetto immediato, Stefanini Group acquisirà il 100% delle operazioni romene di Cyber Smart Defense, consolidando una collaborazione iniziata nel 2020.

"L'acquisizione di Cyber Smart Defense è una svolta decisiva per i nostri clienti in Romania, e questa fusione segna un passo avanti strategico nel piano aziendale per arricchire il nostro portafoglio di cybersicurezza sul mercato europeo", ha dichiarato Farlei Kothe, CEO delle divisioni Nord America, APAC ed EMEA di Stefanini Group.

Fonte: Business Wire



