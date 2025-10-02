Conga annuncia l'intenzione di rilevare l'attività B2B di PROS dopo l'acquisizione di questa da parte di Thoma Bravo

La combinazione raduna un portafoglio di soluzioni leader sul mercato per aiutare le società a guidare l'eccellenza commerciale nell'intero ciclo di vita delle entrate

BROOMFIELD, Colo.: Conga, un leader per l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale nel settore configura, prezzo e preventivo (CPQ), gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM) e automazione dei documenti, oggi ha annunciato i termini preliminari vincolanti per l'acquisizione dell'attività B2B di PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) (“PROS”) da alcuni fondi di investimento affiliati a Thoma Bravo. Conga prevede il perfezionamento di un accordo definitivo di acquisizione dell'attività B2B di PROS al momento del completamento dell'acquisizione di PROS da parte di Thoma Bravo e prevede inoltre che la sua acquisizione dell'attività B2B si completerà nel Q1 2026 (tutte le tempistiche sono soggette alle consuete condizioni, comprese le autorizzazioni normative).

“Oggi segna un momento storico per l'ottimizzazione delle entrate B2B", ha dichiarato Dave Osborne, CEO di Conga. "Per troppo tempo le società sono state obbligate a mettere assieme soluzioni su più punti nel ciclo di vita delle entrate, creando lacune, inefficienze e opportunità mancate. Non si tratta solo di unire due grandi aziende, ma di cambiare fondamentalmente il modo in cui le imprese ottimizzano i ricavi ed eliminano le complessità. I nostri clienti ora avranno la visibilità e il controllo sull'intero processo delle entrate, grazie all'IA che davvero fornisce risultati misurabili".

L'AI sta ridefinendo le modalità di competizione, successo e crescita delle imprese, ma i sistemi frammentati continuano a rallentare il progresso commerciale. Quando il processo di prezzo, preventivo e contratto agiscono come entità separate, il commercio intelligente diventa quasi impossibile. Questa combinazione strategica unirà due leader del mercato con soluzioni complementari per superare questa sfida, realizzando la prima piattaforma totalmente integrata basata sull'IA che attua l'eccellenza commerciale ed è progettata per aiutare le aziende a massimizzare i ricavi e il valore del ciclo di vita dei clienti.

“Seguiamo la storia di PROS da molti anni e siamo entusiasti di unire l'attività B2B di PROS e Conga, una società esistente nel portafoglio Thoma Bravo”, ha affermato Holden Spaht, Managing Partner di Thoma Bravo. “Questa iniziativa sbloccherà un potente portafoglio di prodotti che parte dalle proposte di ogni azienda. Le funzioni essenziali delle entrate verranno unificate in prezzo, preventivo e contratto con rapidità e intelligenza in un momento in cui non è mai stato così importante proteggere, gestire e incrementare i ricavi”.

I clienti di entrambe le società guadagneranno più valore che mai con informazioni potenziate dall'IA, flussi di lavoro semplificati ed esecuzioni più rapide nell'intero ciclo di vita delle entrate. Con una piattaforma unificata e completa, le aziende riusciranno ad operare con rapidità, intelligenza e agilità senza compromettere le proprie capacità:

Processi di entrate accelerati : configurazione semplice di prodotti complessi, ottimizzazione dei prezzi e semplificazione dei preventivi, dei contratti e dei processi post-preventivo.

: configurazione semplice di prodotti complessi, ottimizzazione dei prezzi e semplificazione dei preventivi, dei contratti e dei processi post-preventivo. Informazioni guidate dall'IA : utilizzando un insieme di algoritmi e modelli realizzati su misura, le capacità di IA comprovate promuovono risultati misurabili nell'ottimizzazione dei prezzi, nella gestione degli sconti, nella CPQ intelligente e nella gestione del ciclo di vita dei contratti.

: utilizzando un insieme di algoritmi e modelli realizzati su misura, le capacità di IA comprovate promuovono risultati misurabili nell'ottimizzazione dei prezzi, nella gestione degli sconti, nella CPQ intelligente e nella gestione del ciclo di vita dei contratti. Esecuzione ininterrotta post-preventivo : CLM integrato, automazione dei documenti, gestione degli ordini e fatturazione eliminano i contrasti e lo sforzo manuale nell'intero ciclo di vita dei contratti e i punti di interazione superficiale per migliorare le entrate.

: CLM integrato, automazione dei documenti, gestione degli ordini e fatturazione eliminano i contrasti e lo sforzo manuale nell'intero ciclo di vita dei contratti e i punti di interazione superficiale per migliorare le entrate. Architettura modulare e aperta: realizzata per la flessibilità, la piattaforma combinata verrà progettata per crescere con l'azienda, allo stesso tempo adattandosi facilmente ai processi commerciali esistenti e integrandosi negli scenari tecnologici IT esistenti.

Maggiore valore per tutti gli interessati

Dopo la chiusura della transazione, l'attività B2B combinata Conga e PROS collaborerà per fornire funzionalità di prodotto migliorate, con minima interruzione mentre procede l'integrazione, fornendo ai clienti B2B esistenti di Conga e PROS servizi dello stesso alto livello al quale sono abituati.

"Questa intenzionale combinazione riunirà due organizzazioni che condividono valori fondamentali sul successo, l'innovazione e la crescita dei clienti", ha aggiunto Osborne. "I nostri team sono entusiasti di proporre le funzionalità migliorate che i nostri clienti hanno richiesto, creando nuove opportunità per il nostro team congiunto".

Osborne servirà da CEO dell'attività B2B congiunta di Conga e PROS, dopo il perfezionamento della transazione.

Informazioni su Conga

Conga collabora con aziende di spicco di tutto il mondo per accelerare il loro percorso per diventare un'attività più connessa e intelligente. Conga porta le funzionalità Configura, Prezzo, Preventivo, Gestione del ciclo di vita dei contratti e Automazione dei documenti su un un'unica piattaforma aperta che funziona con qualsiasi ERP, CRM e Cloud. Alimentata da un modello di dati unificati e intelligenza artificiale progettata appositamente, Conga aiuta le aziende a ottenere un vantaggio unico, realizzato su una connessione ininterrotta, un'intelligenza azionabile e una crescita scalabile.

Conga offre un vantaggio a oltre 10.000 clienti e 6,4 milioni di utenti in tutto il mondo. Ogni anno, sono più di 7 milioni i contratti e 46 milioni i preventivi generati con Conga. Visitare conga.com per maggiori informazioni.

Fonte: Business Wire