Prodapt lancia BOLDEST, un'agenzia creativa di nuova concezione basata sull'IA per “Sfidare il silenzio”

DALLAS e CHENNAI, India: Prodapt, un leader globale nella tecnologia incentrata sull'IA, oggi ha annunciato il debutto di BOLDEST, una nuova entità progettata per aiutare i marchi a navigare il complesso scenario ricco di dati e basato sull'IA delle moderne esperienze digitali. Operando all'incrocio tra arte e scienza, BOLDEST unisce IA e ingegno umano per creare soluzioni innovative che offrono risultati commerciali concreti.

Negli ultimi quindici anni, due forze hanno definito le agenzie di trasformazione digitale: il design creativo (arte) e la tecnologia (scienza). I team hanno richiesto specializzazioni di superficie per creare esperienze coinvolgenti, specifiche per il canale, installandole nel contempo su piattaforme sicure e scalabili. Poiché arte e scienza procedono in tandem, le imprese hanno ampiamente adottato design e tecnologie incentrate sull'uomo e appositamente realizzate, come sistemi di gestione dei contenuti, e-commerce, gestione degli ordini, applicazioni mobili, piattaforme di dati dei clienti e sistemi di gestione dei rapporti con i fornitori, in breve, sistemi di coinvolgimento e sistemi di archiviazione.

