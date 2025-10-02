▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Prodapt lancia BOLDEST, un'agenzia creativa di nuova concezione basata sull'IA per “Sfidare il silenzio”

Prodapt, un leader globale nella tecnologia incentrata sull'IA, oggi ha annunciato il debutto di BOLDEST, una nuova entità progettata per aiutare i marchi a navigare il complesso scenario ricco di dati e basato sull'IA delle moderne esperienze digitali.

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/10/2025

Business Wire

DALLAS e CHENNAI, India: Prodapt, un leader globale nella tecnologia incentrata sull'IA, oggi ha annunciato il debutto di BOLDEST, una nuova entità progettata per aiutare i marchi a navigare il complesso scenario ricco di dati e basato sull'IA delle moderne esperienze digitali. Operando all'incrocio tra arte e scienza, BOLDEST unisce IA e ingegno umano per creare soluzioni innovative che offrono risultati commerciali concreti.

Negli ultimi quindici anni, due forze hanno definito le agenzie di trasformazione digitale: il design creativo (arte) e la tecnologia (scienza). I team hanno richiesto specializzazioni di superficie per creare esperienze coinvolgenti, specifiche per il canale, installandole nel contempo su piattaforme sicure e scalabili. Poiché arte e scienza procedono in tandem, le imprese hanno ampiamente adottato design e tecnologie incentrate sull'uomo e appositamente realizzate, come sistemi di gestione dei contenuti, e-commerce, gestione degli ordini, applicazioni mobili, piattaforme di dati dei clienti e sistemi di gestione dei rapporti con i fornitori, in breve, sistemi di coinvolgimento e sistemi di archiviazione.

Fonte: Business Wire



