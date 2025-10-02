▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
360Learning lancia AI Companion per trasformare il settore L&D con un partner di apprendimento intelligente

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/10/2025

Business Wire

PARIGI, LONDRA e NEW YORK: 360Learning, la piattaforma leader mondiale nell'apprendimento collaborativo, oggi ha riaffermato la sua posizione di pioniere di intelligenza artificiale nel settore Learning & Development (L&D, Apprendimento e sviluppo) con il lancio del suo AI Companion.

Un partner intelligente e personalizzato per ogni utente, AI Companion è progettato per supportare ininterrottamente ogni percorso di apprendimento, incrementare la produttività e promuovere lo sviluppo delle competenze. Partendo dalla modalità Search, il companion trasformerà la scoperta di contenuti proponendo risposte, conoscenze esclusive e raccomandazioni rilevanti. Altre modalità saranno disponibili nei prossimi mesi per supportare gli utenti con approfondimenti sui dati, coaching, utilizzo della piattaforma e altro.

Il lancio di AI Companion segue diversi traguardi raggiunti da 360Learning.

Fonte: Business Wire



