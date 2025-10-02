Value Group, Gold Sponsor del World Aviation Festival, porta sulla scena internazionale il suo approccio rivoluzionario alla gestione delle IROPS

È iniziato il conteggio alla rovescia per il World Aviation Festival, il più grande evento mondiale dedicato alla tecnologia aeronautica che quest’anno torna a Lisbona, in Portogallo, dal 7 al 9 o...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 02/10/2025
LISBONA, Portogallo: È iniziato il conteggio alla rovescia per il World Aviation Festival, il più grande evento mondiale dedicato alla tecnologia aeronautica che quest’anno torna a Lisbona, in Portogallo, dal 7 al 9 ottobre presso la Feira Internacional de Lisboa. In qualità di azienda leader mondiale nella gestione delle IROPS, Value Group sarà uno dei protagonisti di questa prestigiosa conferenza ed esposizione di tecnologie per l’aviazione, presentando sulla scena internazionale il suo approccio rivoluzionario alla gestione delle operazioni irregolari.
“Siamo orgogliosi di partecipare a questo evento come Gold Sponsor. Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per stringere rapporti, condividere visioni, incontrare esperti dell'aviazione e progettare insieme la fase successiva della gestione dei disservizi operativi imprevisti”, commenta Thomas Sergnese.
Fonte: Business Wire