▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il mercato azionario statunitense pronto per la tokenizzazione istantanea grazie al nuovo network lanciato da Alpaca

AlpacaDB Inc. (“Alpaca”) annuncia il lancio di Instant Tokenization Network (“ITN”), il livello infrastrutturale essenziale che consente alle istituzioni di effettuare istantaneamente la creaz...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/10/2025

Business Wire

Progettata come aperta e indipendente dal token, la “rete di tokenizzazione istantanea” Alpaca consente a sviluppatori e istituzioni di collegare asset alla blockchain – e viceversa – anche al di fuori degli orari di mercato.

SINGAPORE: AlpacaDB Inc. (“Alpaca”) annuncia il lancio di Instant Tokenization Network (“ITN”), il livello infrastrutturale essenziale che consente alle istituzioni di effettuare istantaneamente la creazione e il riscatto in-kind di azioni tradizionalmente detenute in conto broker con le rispettive controparti tokenizzate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quest’anno le azioni tokenizzate hanno catturato l’attenzione dei media. Tuttavia, al di là dell’interesse, al mercato manca ancora l’infrastruttura cruciale per andare oltre la fase di novità. Il problema principale è l’inefficienza nella fornitura di liquidità on-chain: poiché i market maker non possono creare e riscattare in-kind azioni tokenizzate, sono costretti a vendere l’inventario e poi a riacquistarne in contanti la controparte in token.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.