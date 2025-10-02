Il mercato azionario statunitense pronto per la tokenizzazione istantanea grazie al nuovo network lanciato da Alpaca

Progettata come aperta e indipendente dal token, la “rete di tokenizzazione istantanea” Alpaca consente a sviluppatori e istituzioni di collegare asset alla blockchain – e viceversa – anche al di fuori degli orari di mercato.

SINGAPORE: AlpacaDB Inc. (“Alpaca”) annuncia il lancio di Instant Tokenization Network (“ITN”), il livello infrastrutturale essenziale che consente alle istituzioni di effettuare istantaneamente la creazione e il riscatto in-kind di azioni tradizionalmente detenute in conto broker con le rispettive controparti tokenizzate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quest’anno le azioni tokenizzate hanno catturato l’attenzione dei media. Tuttavia, al di là dell’interesse, al mercato manca ancora l’infrastruttura cruciale per andare oltre la fase di novità. Il problema principale è l’inefficienza nella fornitura di liquidità on-chain: poiché i market maker non possono creare e riscattare in-kind azioni tokenizzate, sono costretti a vendere l’inventario e poi a riacquistarne in contanti la controparte in token.

Fonte: Business Wire