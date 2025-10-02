L'80% delle aziende è certo di rispettare i requisiti della fatturazione elettronica nel 2026, stando a un nuovo sondaggio Generix

La sesta edizione annuale del “Tax Reform & Electronic Invoicing Barometer” di Generix mostra un forte slancio, ampia preparazione e vantaggi tangibili a lungo termine dei processi di fatturazione automatizzati.

PARIGI: Generix, azienda globale di software aziendale che offre un ampio portafoglio di soluzioni SaaS per la supply chain SaaS per la supply chain, la finanza, il commercio e l’integrazione B2B, oggi annuncia i risultati della sesta edizione del suo “Tax Reform and Electronic Invoicing Barometer” (Riforma fiscale e barometro della fatturazione elettronica), un sondaggio annuale condotto tra più di 200 decisori francesi di aziende di grandi e medie dimensioni sulle loro pratiche di fatturazione elettronica e sulla preparazione per la riforma fiscale del 2026/2027.

Stando ai risultati dello studio, l'80% delle aziende è sicuro di riuscire a rispettare i requisiti del 100% delle fatture in formato elettronico strutturato entro la scadenza del 1 settembre 2026 per le imprese di medie e grandi dimensioni. Anzi, il 58% di queste aziende è pronto per iniziare a elaborare fatture elettroniche nel 2025.

Rispetto al barometro del 2024, l'ecosistema della riforma si è evoluto rapidamente, con un rapido aumento delle piattaforme approvate (da 56 a 107), dell'implementazione di progetti pilota di beta-testing, del lancio di PPF, della pubblicazione di norme e guide tecniche, e del lancio di enti di governance come la commissione AFNOR e l'autorità PEPPOL.

Il 34% degli intervistati ritiene che il costo complessivo del progetto supererà 1 milione di euro, quasi tutti (99%) gli intervistati sono già consapevoli dei vantaggi dell'automazione, a parte la compliance normativa.

“Con numeri di adozione così alti, le aziende sono già in grado di apprezzare i molteplici vantaggi come risultati positivi della conformità. Entro i limiti della riforma, vedono già le possibilità di guadagno”, spiega Christophe Viry, Direttore dei Prodotti e del Marketing di Generix. “La compliance normativa richiede l'elaborazione di dati strutturati e l'automazione di catene di fatturazione passiva e attiva. Stiamo già vedendo i potenziali risparmi concreti in tutta l'impresa”.

Negli ultimi tre anni, le classifiche dell'automazione sono rimaste pressoché invariate, anzi sono aumentate a favore dell'automatizzazione dei processi di fatturazione.

L'automazione della fatturazione passiva è aumentata fino al 78% rispetto al 46% nel 2023

Nel 2025, l'automazione della fatturazione attiva è pari al 73% rispetto al 69% nel 2023

Nel 2025, l'affidabilità dei dati e la lotta contro gli errori e le frodi sono aumentate fino al 62% rispetto al 42% nel 2023

I miglioramenti nella gestione dei contanti sono aumentati dal 38% al 60% tra il 2023 e il 2025

Da parte sua, nel 2024, Generix ha ottenuto i suoi codici di registrazione come Piattaforma approvata. Questa registrazione consente a Generix di agire come terza parte di fiducia e operare per conto dei suoi clienti per emettere e ricevere fatture elettroniche, gestire aziende nel registro nazionale e raccogliere dati di reportistica elettronica per l'amministrazione.

Con oltre 25 anni di esperienza come operatore di fatturazione elettronica, Generix mira a diventare la principale Piattaforma approvata in termini di volume di fatture e ha già stipulato numerosi contratti per un volume complessivo di oltre 800 milioni di fatture.

Methodology

Sondaggio online, condotto da Exaegis nel giugno 2025 per conto di Generix, tra 206 decisori francesi (direttori finanziari, direttori della contabilità, direttori di progetto, direttori commerciali, ecc.) di aziende di medie e grandi dimensioni, nei settori Retail, Trasporti e Logistica, Servizi e Industria.

Informazioni su Generix

Generix è un'azienda globale di SaaS che aiuta a connettere le aziende per trasformare ogni connessione digitale in valore digitale. Offre un portafoglio all'avanguardia di soluzioni e servizi su cloud alimentati da IA per promuovere con fiducia la maggior parte dei processi aziendali digitali mission-critical nella supply chain e nei settori finanziario e commerciale. Fornisce inoltre soluzioni di integrazione e collaborazione B2B complete finalizzate a consentire alle aziende di operare in modo completo nelle reti aziendali digitali. Quasi 900 talenti Generix sono dedicati a servire al meglio oltre 5.000 clienti in più di 60 Paesi. La società aiuta inoltre a elaborare più di 17 miliardi di messaggi, preparare più di 600 milioni di bancali, gestire oltre 800 milioni di fatture e più di 1 milione di attività di trasporti all'anno. Generix crede nell'immenso potenziale di crescita dell'economia collegata in un mondo sostenibile. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda: www.generixgroup.com

Fonte: Business Wire