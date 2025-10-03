▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Gli organizzatori dello Zayed Sustainability Prize annunciano che sono stati prescelti i finalisti 2026 che stanno dando impulso a un impatto globale

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/10/2025

  • La rosa dei 33 finalisti ottenuta tra 7.761 candidature da 173 Paesi
  • I finalisti di quest’anno stanno sviluppando soluzioni inclusive, tecnologicamente avanzate e adattate ai contesti locali per affrontare i problemi globali più urgenti – fornendo energia pulita, acqua sicura, prodotti alimentari nutrienti, assistenza sanitaria di qualità e resilienza climatica a milioni di persone nel mondo
  • L’impatto globale del riconoscimento ha raggiunto oltre 400 milioni di vite, dimostrando il potere dell’innovazione nel trasformare le comunità e plasmare un futuro sostenibile

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Gli organizzatori dello Zayed Sustainability Prize – il pionieristico riconoscimento offerto dagli Emirati Arabi Uniti per lo sviluppo di soluzioni innovative ai problemi globali – hanno annunciato che sono stati prescelti i finalisti di quest’anno dopo una rigorosa valutazione condotta da una prestigiosa giuria.

I nomi dei vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di conferimento dello Zayed Sustainability Prize il 13 gennaio 2026 durante la Settimana della sostenibilità Abu Dhabi.

Fonte: Business Wire



