Gli organizzatori dello Zayed Sustainability Prize annunciano che sono stati prescelti i finalisti 2026 che stanno dando impulso a un impatto globale

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 03/10/2025
ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Gli organizzatori dello Zayed Sustainability Prize – il pionieristico riconoscimento offerto dagli Emirati Arabi Uniti per lo sviluppo di soluzioni innovative ai problemi globali – hanno annunciato che sono stati prescelti i finalisti di quest’anno dopo una rigorosa valutazione condotta da una prestigiosa giuria.
I nomi dei vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di conferimento dello Zayed Sustainability Prize il 13 gennaio 2026 durante la Settimana della sostenibilità Abu Dhabi.
Fonte: Business Wire