Stefanini Group classificata operatore eccezionale per la soddisfazione dei clienti da Whitelane 2025 Swiss IT Sourcing Study

La società tecnologica ha ottenuto la massima soddisfazione generale classificandosi con punteggi dell'85% nello studio di Whitelane Research.

SOUTHFIELD, Mich.: Stefanini Group, una società tecnologica globale specializzata in trasformazione digitale e soluzioni di intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di aver ricevuto il titolo di “Exceptional Performer” per la Soddisfazione generale del cliente e i Servizi sul luogo di lavoro nel Whitelane 2025 Swiss IT Sourcing Study.

Debuttando nello studio quest'anno, Stefanini si è posizionata al primo posto per la soddisfazione generale con punteggi dell'85% rispetto alla media del settore del 78%. La società si è anche classificata al primo posto per i Servizi sul luogo di lavoro (83% rispetto alla media del settore del 79%), considerando vari indicatori chiave di prestazioni (KPI).

Fonte: Business Wire