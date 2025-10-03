▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Stefanini Group classificata operatore eccezionale per la soddisfazione dei clienti da Whitelane 2025 Swiss IT Sourcing Study

Stefanini Group, una società tecnologica globale specializzata in trasformazione digitale e soluzioni di intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di aver ricevuto il titolo di “Exceptional Perf...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/10/2025

Business Wire

La società tecnologica ha ottenuto la massima soddisfazione generale classificandosi con punteggi dell'85% nello studio di Whitelane Research.

SOUTHFIELD, Mich.: Stefanini Group, una società tecnologica globale specializzata in trasformazione digitale e soluzioni di intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di aver ricevuto il titolo di “Exceptional Performer” per la Soddisfazione generale del cliente e i Servizi sul luogo di lavoro nel Whitelane 2025 Swiss IT Sourcing Study.

Debuttando nello studio quest'anno, Stefanini si è posizionata al primo posto per la soddisfazione generale con punteggi dell'85% rispetto alla media del settore del 78%. La società si è anche classificata al primo posto per i Servizi sul luogo di lavoro (83% rispetto alla media del settore del 79%), considerando vari indicatori chiave di prestazioni (KPI).

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.