Carta rileva Accelex per offrire automazione dei dati basata sull’IA e trasparenza ai capital allocator

L’acquisizione offre agli investitori istituzionali e altre organizzazioni che gestiscono capitali potenti strumenti di analisi, trasformando dati sui fondi e di documenti di investimento in approfondimenti utili a fini decisionali e potenziati dall’IA riguardanti il portafoglio e la performance dei loro investimenti alternativi

SAN FRANCISCO: Carta, la piattaforma software creata appositamente in relazione al capitale privato, annuncia oggi di aver rilevato Accelex, piattaforma di automazione dei dati basata sull’IA, specializzata negli investimenti alternativi per organizzazioni quali gli investitori istituzionali (limited partner, LP). L’acquisizione rafforza l’impegno di Carta nel servire la propria rete di oltre 125.000 limited partner, offrendo chiarezza senza precedenti sui fattori trainanti della performance dei portafogli di asset alternativi. Grazie alla nuova suite LP Portfolio Analytics, basata su Accelex, Carta consentirà agli investitori istituzionali di automatizzare la raccolta dei documenti, espandere l’estrazione dei dati e accelerare l’analisi del portafoglio per il loro intero gruppo di investimenti da varie fonti.

Fonte: Business Wire