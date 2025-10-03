Hyperice presenta Virgil van Dijk come suo ambasciatore atleta

L'annuncio è stato dato in parallelo al lancio europeo e nel Regno Unito di Hyperboot by Nike x Hyperice - disponibile al pubblico dal 2 ottobre

IRVINE, California: Hyperice, leader globale nel settore della tecnologia wellness ad alte prestazioni, ha annunciato oggi che il calciatore olandese Virgil van Dijk, difensore e capitano del Liverpool FC, sarà il suo nuovo ambasciatore atleta.

L'annuncio è stato dato in concomitanza al lancio nel Regno Unito e in Europa di Nike x Hyperice Hyperboot - l'innovazione indossabile e portatile progettata per accelerare il riscaldamento e il recupero, utilizzata dai migliori atleti al mondo, tra cui van Dijk, Sha’Carri Richardson, Jayden Daniels e altri ancora - disponibile per i consumatori per la prima volta in Regno Unito, Europa e Canada dal 2 ottobre.

In quanto utente abituale dei prodotti Hyperice, visto il suo utilizzo di Normatec durante anni per il recupero post-partita, van Dijk ha collaborato con il brand per evidenziare l'importanza del recupero e dell'innovazione nelle performance. Di fronte alle esigenze fisiche che derivano dal giocare in Premier League e in Champions League, come la gestione dell'affaticamento, la riduzione dei dolori muscolari e l'ottimizzazione della preparazione tra le partite, Hyperice è fondamentale per garantire le massime prestazioni.

La terapia compressiva, il calore, il massaggio a percussione e gli strumenti di recupero mirato sono diventati elementi essenziali per i giocatori che competono al massimo livello, e Hyperice è in prima linea nell'offerta di queste soluzioni.

La soluzione Hyperboot by Nike x Hyperice è un'innovazione rivoluzionaria che integra il calore e la compressione dinamica ad aria di Normatec, ridefinendo il modo in cui gli atleti si preparano e recuperano. Hyperboot offre una soluzione completamente portatile e di alto livello che fornisce supporto a calciatori e atleti in ogni fase del loro percorso, aiutandoli durante le lunghe giornate di viaggio, i riscaldamenti pre-partita e consentendo loro di ottenere prestazioni del massimo livello.

"Virgil è un atleta di livello internazionale che incarna i valori di resilienza e leadership ai vertici dello sport", ha dichiarato Steph Smith, Vicepresidente marketing presso Hyperice. "Con il lancio di Hyperboot nel Regno Unito e in Europa, la sua dedizione al calcio e l'instancabile ricerca dell'eccellenza dentro e fuori dal campo lo rendono il partner ideale per dimostrare la potenza dell'innovazione nel recupero e nelle prestazioni."

Parlando della partnership, Virgil van Dijk ha affermato: "Il recupero è una parte estremamente importante della mia routine e i prodotti Hyperice sono sempre stati al suo centro. Per anni sono stato un utilizzatore entusiasta degli stivali Normatec, e spesso li ho usati dopo le partite e gli allenamenti."

"Hyperboot ha rappresentato un vero sviluppo nella tecnologia per le prestazioni, in particolare la capacità di camminare durante l'avvio del processo di riscaldamento prima di una sessione di allenamento o di una partita. È diventato l'estensione della routine che ho seguito per anni usando prodotti come Normatec per essere certo di essere sempre al massimo", ha dichiarato van Dijk. "Per me, le fasi di riscaldamento e recupero sono tanto importanti quanto l'allenamento stesso, quindi sono orgoglioso di collaborare con Hyperice e utilizzare i migliori prodotti che mi aiutano a mantenere le massime prestazioni."

Hyperboot by Nike x Hyperice sarà disponibile in Regno Unito e in Europa su nike.com e hyperice.com per €749,99/ £699,99, nonché in Canada su hyperice.com per CA$1199,00.

Informazioni su Hyperboot

Nike e Hyperice hanno portato il riscaldamento e il recupero a un livello superiore con Hyperboot, un'innovazione indossabile e portatile nell'ambito delle calzature, sviluppata per aiutare gli atleti a raggiungere le massime prestazioni durante allenamenti e gare.

L'Hyperboot contiene un sistema di doppie camere d'aria che generano schemi di compressione sequenziale e sono accoppiate a elementi riscaldanti efficienti dal punto di vista termico che distribuiscono in modo uniforme il calore attraverso l'intera tomaia della scarpa. Questa combinazione, resa possibile dalla linea Normatec di Hyperice e dalla tecnologia HyperHeat del marchio, è stata sviluppata per guidare il calore in profondità nel muscolo e nei tessuti di piede e caviglia, aiutando gli atleti e muoversi, gareggiare e recuperare più rapidamente.

Hyperboot verrà lanciato il 2 ottobre in Regno Unito e in Europa a un prezzo di vendita al dettaglio di €749,99/ £699,99. Hyperboot sarà disponibile su nike.com, hyperice.com e potrà essere provato alla Nike House of Innovation di Parigi e a Nike Oxford Circus.

Informazioni su Hyperice

Hyperice, leader globale nel settore della tecnologia wellness ad alte prestazioni, è un'azienda basata sulla tecnologia con un'enorme missione: aiutare chiunque sulla Terra a muoversi e a vivere meglio. Per oltre un decennio, Hyperice è stata alla guida di un movimento globale alla convergenza tra recupero e wellness, specializzandosi in soluzioni a percussione (linea Hypervolt), compressione ad aria dinamica (linea Normatec), vibrazione (linee Vyper e Hypersphere), tecnologia termica (linea Venom), terapia a contrasto (Hyperice X) e la collaborazione Hyperboot con Nike.

In quanto marchio olistico di wellness ad alte prestazioni, Hyperice si rivolge a tutti, dagli atleti, campionati e squadre di massimo livello a tutti i consumatori che desiderano raggiungere la loro versione migliore per aiutarli fare più di ciò che amano. Riconosciuta come una delle aziende più innovative da Fast Company e vincitrice della classifica TIME Best Inventions, Hyperice ha applicato la propria tecnologia e know-how su scala globale a settori tra cui quelli di fitness, ricettività, salute, massaggi, fisioterapia, prestazioni sportive e wellness sul posto di lavoro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hyperice.com.

Informazioni su Virgil van Dijk

Virgil van Dijk è un calciatore professionista olandese capitano del Liverpool Football Club e della squadra nazionale olandese. È considerato uno dei migliori difensori centrali nel panorama calcistico e ha vinto due volte la Premier League con il Liverpool oltre alla Champions League. Prima di passare al Liverpool, van Dijk ha giocato per il Southampton, il Celtic e l'FC Groningen.

