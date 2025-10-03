Gurobi porterà il Decision Intelligence Summit a Vienna

Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare il ritorno del suo Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) alla regione EME...
Pubblicato il: 03/10/2025
Il Gurobi Summit EMEA torna dal 28 al 29 ottobre per illustrare le ultime novità nell'ottimizzazione.
BEAVERTON, Ore.: Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare il ritorno del suo Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) alla regione EMEA. L'evento si svolgerà il 28-29 ottobre all'Hofburg Conference Centre di Vienna, dove si attende un altro anno da record per numero di partecipanti.
Dopo il summit di settembre nelle Americhe, l'evento EMEA di quest'anno si concentrerà sul tema “Empowering Bold Decisions” che riunisce leader aziendali e operatori tecnici per esplorare come l'ottimizzazione matematica e la decision intelligence possano promuovere l'impatto sul mondo reale.
Per saperne di più sul Gurobi Summit EMEA e consultare il programma completo, visita il sito officiale dell’evento.
