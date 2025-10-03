▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aprovall e Owlin collaborano per fornire a 32.000 utenti informazioni in tempo reale sul rischio di terzi

Fondendo l'esperienza ventennale di Aprovall nella valutazione e gestione del rischio di terzi con la soluzione globale per il monitoraggio dei media avversi di Owlin, questa partnership permette la v...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/10/2025

Business Wire

Aprovall e Owlin oggi hanno annunciato una partnership strategica che integra il monitoraggio AI delle notizie di Owlin con la piattaforma di gestione del rischio di terzi (TPRM) targata Aprovall. Grazie a questa collaborazione, le organizzazioni dispongono di una maggior visibilità sulle performance dei fornitori e sui rischi emergenti a livello internazionale.

AMSTERDAM e PARIGI: Fondendo l'esperienza ventennale di Aprovall nella valutazione e gestione del rischio di terzi con la soluzione globale per il monitoraggio dei media avversi di Owlin, questa partnership permette la valutazione e il monitoraggio del rischio di terzi.

Grazie a questo partenariato, ora la piattaforma TPRM di Aprovall integra l'intelligence di Owlin per consentire ai suoi 32.000 utenti di monitorare costantemente gli indicatori di allerta precoce (punteggi sul rischio) relativamente a milioni di articoli di notizie.

Fonte: Business Wire



