Xylem annuncia la vendita dell'attività di misurazione dei consumi idrici fuori del Nord America

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/10/2025

AURELIUS rileverà la divisione internazionale dell'attività dedicata alla misurazione dei consumi idrici di Xylem

La transazione supporta la strategia di Xylem di semplificazione dell'attività e di ottimizzazione del portafoglio

WASHINGTON: Xylem Inc. (NYSE: XYL), società leader globale di soluzioni idriche, ha stretto un accordo definitivo di acquisizione da parte di AURELIUS delle attività della sua divisione di misurazione dei consumi di acqua e riscaldamento fuori del Nord America.

La transazione comprende l'attività internazionale di misurazione dei consumi idrici di Xylem, una divisione del segmento Measurement and Control Solutions (Soluzioni di misurazione e controllo) della società. Comprende le attività associate di misurazione dei consumi, prodotti e strutture al servizio di clienti in Europa e in mercati internazionali selezionati. La divisione ha generato ricavi pari a circa 250 milioni di dollari nel 2024, con un EBITDA rettificato che diluisce l'efficacia di altri indicatori di redditività di Xylem.

