payabl. entra a far parte di EPI come membro approvato per consentire i pagamenti Wero in Europa

FRANCOFORTE: Il principale fornitore di tecnologia finanziaria payabl. oggi ha annunciato di essere diventato uno dei primi membri autorizzati della European Payments Initiative (EPI) e un partecipante diretto in Wero, il wallet digitale paneuropeo, rapido e sicuro di EPI, già utilizzato da più di 43,5 milioni di europei.

Integrandosi come acquirente diretto, payabl. consente ai commercianti e ad altri fornitori di servizi di pagamento (PSP) in tutta Europa di offrire pagamenti istantanei e sicuri tra account (A2A), tagliando i costi alla cassa, ma offrendo ai clienti la velocità e la comodità che richiedono.

Fonte: Business Wire