▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

payabl. entra a far parte di EPI come membro approvato per consentire i pagamenti Wero in Europa

Il principale fornitore di tecnologia finanziaria payabl. oggi ha annunciato di essere diventato uno dei primi membri autorizzati della European Payments Initiative (EPI) e un partecipante diretto in ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/10/2025

Business Wire

FRANCOFORTE: Il principale fornitore di tecnologia finanziaria payabl. oggi ha annunciato di essere diventato uno dei primi membri autorizzati della European Payments Initiative (EPI) e un partecipante diretto in Wero, il wallet digitale paneuropeo, rapido e sicuro di EPI, già utilizzato da più di 43,5 milioni di europei.

Integrandosi come acquirente diretto, payabl. consente ai commercianti e ad altri fornitori di servizi di pagamento (PSP) in tutta Europa di offrire pagamenti istantanei e sicuri tra account (A2A), tagliando i costi alla cassa, ma offrendo ai clienti la velocità e la comodità che richiedono.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.