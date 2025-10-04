Una società di ricerca indipendente nomina Mindbreeze Leader nella valutazione delle piattaforme di ricerca cognitiva

CHICAGO: Mindbreeze, fornitore leader globale di soluzioni per la gestione delle conoscenze basate sull'IA, è stata riconosciuta come Leader nella valutazione The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025.

Forrester ha valutato quattordici fornitori di ricerca cognitiva sulla base della loro offerta attuale, della strategia e del feedback dei clienti. Mindbreeze ha ricevuto questo riconoscimento sulla base della sua piattaforma solida e sicura, delle esperienze positive dei clienti e della prospettiva di consentire alle aziende di trasformare la conoscenza in una risorsa su cui intervenire in tempo reale.

È possibile accedere a una copia gratuita del report sul sito web di Mindbreeze.

Nella sua valutazione, Forrester afferma che "Mindbreeze è la soluzione ottimale per le aziende che desiderano una piattaforma di ricerca cognitiva che sia estremamente sicura e flessibile." Il report sottolinea inoltre che: "Le capacità superiori di Mindbreeze includono una solida pipeline per assimilare, comprendere e indicizzare contestualmente i dati." I clienti intervistati da Forrester "segnalano esperienze estremamente positive dalla collaborazione con il team di Mindbreeze durante la selezione e l'implementazione della piattaforma".

"Riteniamo che esser nominati Leader in questo report Forrester Wave con il massimo punteggio nella categoria delle offerte attuali rispecchi il nostro impegno a offrire soluzioni IA sicure di livello aziendale in ambienti di distribuzione eterogenei per soddisfare i requisiti dei diversi casi d'uso dei nostri clienti. Analogamente, ha evidenziato il nostro impegno ad aiutare i clienti a prepararsi per il futuro dell'IA agentica con la trasformazione della conoscenza in intelligence fruibile", spiega Daniel Fallmann, CEO e fondatore di Mindbreeze.

Oltre 2.700 delle più grandi aziende al mondo stanno utilizzando Mindbreeze InSpire come soluzione di ricerca sicura e precisa basata sull'IA per una gestione proattiva delle conoscenze.

Accedi subito alla valutazione "The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025".

La valutazione The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025 classifica i rivenditori nelle categorie Leaders, Strong Performers e Contenders. La rassegna valuta i fornitori più importanti del mercato e non è rappresentativa dell'intero panorama dei fornitori.

La valutazione The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025 è stata redatta da Rowan Curran e pubblicata il 3 ottobre 2025.

Forrester non sostiene alcun prodotto, brand, azienda o servizio inclusi nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia ad alcun utente di selezionare i prodotti o i servizi di alcuna azienda o brand sulla base delle valutazioni incluse in tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni costituiscono una valutazione del momento e sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, informarsi sull'obiettività di Forrester qui .

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un leader mondiale nell'intelligence aziendale potenziata dall'IA con sedi in Europa e negli Stati Uniti. Mindbreeze InSpire ridefinisce il modo in cui le aziende accedono alle informazioni e le utilizzano. Alimentata dall'IA all'avanguardia, Mindbreeze InSpire trasforma dati complessi in informazioni azionabili, collegando e analizzando ininterrottamente informazioni su vari sistemi.

A differenza delle soluzioni tradizionali, i nostri agenti AI offrono informazioni iper rilevanti, sensibili al contesto su misura per rispondere alle esigenze uniche delle singole aziende, consentendo processi decisionali più rapidi e intelligenti. Grazie alle capacità di integrazione ineguagliate, alla sicurezza dei dati e all'automazione al centro della sua mission, Mindbreeze InSpire ottimizza il valore del vostro ecosistema informativo, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione.

Mindbreeze, su cui fanno affidamento una miriade di player del settore e famosa per la sua tecnologia avanzata, è all’avanguardia nel rendere disponibili nuove dimensioni dell’intelligence aziendale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.mindbreeze.com oppure seguire l'azienda su LinkedIn e X @Mindbreeze.

