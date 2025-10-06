Kyocera ha supportato la realizzazione della collezione ANREALAGE presentata durante la Settimana della Moda di Parigi per la Primavera/Estate 2026. Ricrea opere d'arte HERALBONY con FOREARTH per la realizzazione sostenibile di abiti.

OSAKA, Giappone: Kyocera Document Solutions Inc. (Presidente: Takashi Nagai) ha supportato la produzione della collezione ANREALAGE, presentata alla settimana della moda di Parigi Primavera/Estate 2026 il 30 settembre 2025, utilizzando opere d'arte realizzate da artisti selezionati da HERALBONY. La collezione, composta da 30 completi, di cui 26 hanno visto l'impiego di tessuti stampati con la stampante tessile a getto d'inchiostro sostenibile "FOREARTH". La stampa FOREARTH è stata applicata per borse e scarpe, donando ai design una luminosità interna che ha suscitato grande interesse e ammirazione.

Le opere degli artisti collaboratori di HERALBONY si distinguono per le loro espressioni complesse e delicate, affiancate da tratti audaci e potenti. Durante il processo di stampa per la realizzazione di questi capi, la tecnologia FOREARTH è riuscita a riprodurre tali espressioni artistiche con grande fedeltà. Ogni opera, con le sue specifiche caratteristiche—dalle variazioni di pressione e pennellata alle sottili sfumature di tonalità e gradazione cromatica—è stata replicata grazie a precise regolazioni del volume dell'inchiostro. Questi dettagli sono stati resi possibili dalla tecnologia digitale, consentendo a FOREARTH di svolgere un ruolo significativo in questa produzione.

Commento di Kunihiko Morinaga, Designer di ANREALAGE

Il tema centrale di questa collezione è il simbolo "♡". Il “♡” (simbolo del cuore), rappresenta il battito cardiaco, il cuore e il centro stesso della vita. Il battito unico di ogni individuo è la testimonianza della propria esistenza e della vitalità. Attraverso la moda, l'intento è stato quello di rendere visibile questa esistenza.

Grazie alle quattro collaborazioni con Kyocera, la tecnologia innovativa di FOREARTH ha reso possibile la realizzazione della nostra visione creativa senza compromessi. Oggi, la bellezza non è più solo una questione di colore e forma, ma è anche profondamente legata all'impegno di un marchio nelle tematiche sociali. Non sono solo i capi stessi, ma anche il processo attraverso cui vengono realizzati a costituire un aspetto fondamentale della bellezza. Siamo convinti che continuare a utilizzare la stampa sostenibile FOREARTH contribuirà a definire una nuova concezione di bellezza, più consapevole e in sintonia con le esigenze della prossima era.

Attraverso la tecnologia FOREARTH, continueremo a dare il nostro contributo nella risoluzione delle sfide globali che affliggono il settore tessile e dell'abbigliamento, come l'inquinamento idrico e le elevate emissioni di CO₂. Allo stesso tempo, persisteremo nell'applicazione delle nostre capacità tecnologiche per affrontare le varie problematiche sociali a livello globale, impegnandoci a promuovere soluzioni concrete per un futuro migliore.

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/en/news/rls_2025/rls_20251006.html

