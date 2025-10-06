SEGA® ha raggiunto un accordo pluriennale con il Comitato Olimpico Internazionale che celebra il marchio olimpico e Sonic the Hedgehog™

Il nuovo accordo di licenza unisce il marchio olimpico e Sonic The Hedgehog in una celebrazione della velocità, dello spirito sportivo e dell'unità globale

Tokyo, Giappone: Oggi, SEGA CORPORATION e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che tutela i Giochi Olimpici e guida il Movimento Olimpico, hanno annunciato un nuovo accordo pluriennale che celebra il retaggio di Sonic the Hedgehog e il marchio olimpico.

È già disponibile un'anteprima dell'imminente collaborazione "Five Rings" ("Cinque Anelli"), in cui gli anelli olimpici hanno il tocco unico e supersonico di Sonic The Hedgehog. Questa prima occhiata della grafica personalizzata sottolinea il legame tra Sonic e i valori olimpici fondamentali, tra cui l'eccellenza, il rispetto e l'amicizia. SEGA e CIO sono alla ricerca di partner di rilievo per la collezione di oggettistica che verrà lanciata nel 2026.

"Ci impegniamo a sostenere comunità fondate sul rispetto e sull'inclusività in tutto il mondo, qui in SEGA", ha dichiarato Shuji Utsumi, presidente e COO, direttore rappresentante di SEGA CORPORATION. "Unire le forze con il Comitato Olimpico Internazionale ci permette di mettere questi valori in primo piano, specialmente con il programma Five Rings, e di celebrare lo spirito innovativo e inclusivo promosso da entrambi i marchi."

"Il CIO è entusiasta di unirsi a SEGA per questo nuovo, elettrizzante capitolo del marchio olimpico, che abbraccia il potere delle storie e dell'innovazione per coinvolgere il pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Elisabeth Allaman, vice direttrice generale di IOC TMS. "Combinando gli anelli olimpici, ben riconoscibili da tutti, con l'amatissimo personaggio Sonic, creiamo nuove occasioni per gli appassionati di ogni età di vivere lo spirito dello sport, nonché di giocare in modi inediti e indimenticabili."

Siglando questo accordo con il Comitato Olimpico Internazionale, SEGA e il CIO esploreranno nuove opportunità di concedere in licenza la propria grafica nell'ambito di collaborazioni selezionate per la realizzazione di oggettistica. I marchi che condividono la stessa prospettiva sono invitati a partecipare a questa fusione unica tra sport e videogiochi.

Informazioni su SEGA CORPORATION

SEGA CORPORATION, con base a Tokyo, in Giappone, è un'azienda leader mondiale nel settore dell'intrattenimento interattivo. L'azienda sviluppa, pubblica e distribuisce diversi giochi per console, PC e dispositivi wireless, oltre a sviluppare e distribuire vari altri prodotti relativi ai propri personaggi. Inoltre, SEGA distribuisce un'ampia gamma di contenuti di gioco sviluppati dai suoi studi nazionali e stranieri, tramite le sue basi di publishing globali. Facendo leva sulla propria IP, SEGA ne promuove lo sviluppo e la commercializzazione non solo nei giochi, ma anche in altri media, incrementandone così notevolmente il valore. SEGA riconosce la transmedialità come una strategia importante per offrire nuovi contenuti agli utenti di tutto il mondo.

Il sito di SEGA CORPORATION è https://www.sega.co.jp/

Ulteriori opportunità di licenza olimpica

L'accordo di licenza è il risultato della strategia globale del CIO, un'iniziativa nell'ambito dell'Agenda Olimpica 2020+5, che mira a coinvolgere e unire gli appassionati tramite l'oggettistica ufficiale volta a rafforzare e promuovere il marchio olimpico, non solo durante i Giochi Olimpici, ma anche tra un'edizione e l'altra dei Giochi stessi.

Oltre alla Olympic Collection, che è rivolta a un pubblico giovane e attivo con prodotti firmati unici, tra cui vestiario, giocattoli e giochi, borse, cancelleria e attrezzatura sportiva, i programmi di licenza fondamentali del CIO includono la Olympic Heritage Collection, che offre prodotti con elementi grafici delle passate edizioni dei Giochi, tra cui vestiario, mascotte e accessori, per unire gli appassionati e gli estimatori attraverso il retaggio dei Giochi Olimpici, nonché le Olympic and Paralympic Games Collections, che celebrano le edizioni dei Giochi in arrivo e comprendono un'ampia gamma di accessori, souvenir, oggettistica per appassionati e vestiario.

Con la vendita dell'oggettistica ufficiale, degli oggetti da collezione e dei souvenir, i programmi di licenza olimpici offrono agli appassionati un legame tangibile con i Giochi Olimpici e con i valori delle Olimpiadi.

© 2025 - International Olympic Committee - Tutti i diritti riservati. Olimpiade™, Olimpiadi™, Giochi Olimpici™ sono marchi registrati.

© 2025 - International Olympic Committee - Tutti i diritti riservati.

Fonte: Business Wire