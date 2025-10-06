▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
G2 Risk Solutions completa la transazione EverC

G2 Risk Solutions (G2RS) oggi ha annunciato la conclusione della sua transazione con EverC, ampliando la portata globale di G2RS e aggiungendo alla sua suite di prodotti soluzioni comprovate per la ge...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/10/2025

Business Wire

BURLINGAME, Calif.: G2 Risk Solutions (G2RS) oggi ha annunciato la conclusione della sua transazione con EverC, ampliando la portata globale di G2RS e aggiungendo alla sua suite di prodotti soluzioni comprovate per la gestione del rischio basate sull'intelligenza artificiale.

Oggi, grazie alle capacità acquisite di EverC, G2RS offre una suite completa di soluzioni basate sull'IA e di soluzioni per la gestione del rischio guidate da analisti. I prodotti sono realizzati per aiutare le banche globali, gli acquirenti commerciali e mercati online a rafforzare le difese contro frodi, truffe e transazioni illecite o poco sicure. Questo comprende Smart Scan, recentemente lanciato, uno strumento di valutazione basato sull'IA per i mercati e i rispettivi fornitori di pagamento.

Altre soluzioni da G2RS comprendono intelligence del rischio proprietaria, onboarding dei commercianti, monitoraggio continuo, servizi educativi e professionali, soluzioni di rilevamento delle truffe e gestione automatizzata del rischio.

Fonte: Business Wire



