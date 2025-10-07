▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

TCG Crossover (“TCGX”) annuncia il fondo TCGX Fund III da 1,3 miliardi di dollari, sottoscritto in eccesso

TCG Crossover (“TCGX”) oggi ha annunciato la chiusura riuscita del suo terzo fondo, TCGX Fund III, con capitali impegnati per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Il Fund III ha attratto il suppo...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/10/2025

Business Wire

PALO ALTO, Calif. e NEW YORK: TCG Crossover (“TCGX”) oggi ha annunciato la chiusura riuscita del suo terzo fondo, TCGX Fund III, con capitali impegnati per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Il Fund III ha attratto il supporto sia dagli attuali investitori TCGX che da nuovi investitori istituzionali, fondazioni, pensioni e lasciti. Con la chiusura del Fund III, TCGX ora ha raccolto in totale capitali per più di 3,1 miliardi di dollari dalla sua fondazione avvenuta nel 2021.

TCGX Fund III ha superato l'obiettivo iniziale, sottolineando la forte domanda degli investitori globali. La raccolta di fondi segna un traguardo significativo e testimonia la strategia differenziata e la missione totalmente flessibile di TCGX di investire nei mercati sia pubblici che privati.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.