FORUM DI INVESTIMENTO: il Senegal scommette su Forum Invest in Senegal 2025 (Fii 2025) per accelerare l'ingresso di capitali stranieri

Nel 2024, il Paese ha attratto quasi 3 miliardi di dollari in IED, principalmente in energia e infrastrutture, stando a dati ufficiali

DAKAR, Senegal: Mentre il panorama dei flussi degli investimenti esteri diretti (IED) in Africa sta attraversando una trasformazione, il Senegal mira a catturare una quota crescente di questo capitale attraverso il Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal 2025) (http://apo-opa.co/3KzxBkp), che si apre martedì a Diamniadio.

“Il Senegal si sta posizionando all'incrocio tra l'Africa e il resto del mondo, un ingresso per attrarre capitali, tecnologia e competenze”, spiega Bakary Séga Bathily, Direttore generale di APIX, l'agenzia responsabile della promozione degli investimenti e di grandi progetti infrastrutturali.

