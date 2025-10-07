▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
FORUM DI INVESTIMENTO: il Senegal scommette su Forum Invest in Senegal 2025 (Fii 2025) per accelerare l'ingresso di capitali stranieri

Mentre il panorama dei flussi degli investimenti esteri diretti (IED) in Africa sta attraversando una trasformazione, il Senegal mira a catturare una quota crescente di questo capitale attraverso il F...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/10/2025

Nel 2024, il Paese ha attratto quasi 3 miliardi di dollari in IED, principalmente in energia e infrastrutture, stando a dati ufficiali

DAKAR, Senegal: Mentre il panorama dei flussi degli investimenti esteri diretti (IED) in Africa sta attraversando una trasformazione, il Senegal mira a catturare una quota crescente di questo capitale attraverso il Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal 2025) (http://apo-opa.co/3KzxBkp), che si apre martedì a Diamniadio.

“Il Senegal si sta posizionando all'incrocio tra l'Africa e il resto del mondo, un ingresso per attrarre capitali, tecnologia e competenze”, spiega Bakary Séga Bathily, Direttore generale di APIX, l'agenzia responsabile della promozione degli investimenti e di grandi progetti infrastrutturali.

