HumanX porta in Europa il palcoscenico più grande dell'IA con l'espansione ad Amsterdam

HumanX, il più importante evento di IA al mondo, sta ufficialmente arrivando in Europa. Realizzata dal team che sta dietro le quinte di Money20/20, Shoptalk e HLTH, l'organizzazione ha annunciato ogg...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/10/2025

Business Wire

L'evento globale di intelligenza artificiale porta relatori di livello mondiale e connessioni globali al fiorente ecosistema di IA

L'evento diventa il primo importante summit di IA negli Stati Uniti a stabilire una presenza permanente in Europa

AMSTERDAM: HumanX, il più importante evento di IA al mondo, sta ufficialmente arrivando in Europa. Realizzata dal team che sta dietro le quinte di Money20/20, Shoptalk e HLTH, l'organizzazione ha annunciato oggi il lancio di HumanX EMEA, un nuovo convegno globale che si terrà dal 22 al 24 settembre 2026, al The RAI di Amsterdam.

Già stabilito come ecosistema di preferenza che abilita la strategia e l'implementazione dell'IA aziendale e la collaborazione in vari settori negli Stati Uniti, HumanX ora porta la sua piattaforma consolidata in Europa in un momento di slancio storico per l'ecosistema IA della regione.

Fonte: Business Wire



