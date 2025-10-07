Le Offerte d’Autunno EZVIZ per rendere la propria casa smart

Videosorveglianza e ingresso smart per affrontare la stagione fredda in totale sicurezza

HOOFDDORP, Netherlands: Quest’autunno, EZVIZ, leader mondiale nella tecnologia per una vita smart, comoda e sicura, offre un’opportunità speciale per migliorare la protezione della tua abitazione. Con il cambio di stagione e l’arrivo del periodo più freddo, le persone trascorrono più tempo in casa e per migliorare il comfort di tutti i giorni questo è il momento perfetto per rendere la propria abitazione smart, sicura e facile da utilizzare, attraverso un ecosistema affidabile e adatto a tutti.

Dal 7 all’8 ottobre, iniziano su Amazon le Offerte d’Autunno EZVIZ con sconti esclusivi su videocitofoni, videocamere smart e kit di sicurezza. Dalla protezione di un appartamento in città ad una grande casa familiare, queste offerte stagionali rendono ancora più semplice e concreta l’dea di creare una smart home completa.

LA SICUREZZA PER L’ESTERNO DELLA CASA

Per una sicurezza senza compromessi, EZVIZ presenta il pack da 2 telecamere wi-fi C8C con obiettivo Pan&Tilt, che unisce un design lineare a un’ampia gamma di funzionalità. Grazie alla rotazione orizzontale a 352° e a quella verticale a 95°, le telecamere C8C garantiscono una ripresa panoramica, riducendo al minimo i punti ciechi. Inoltre, forniscono immagini estremamente nitide e riescono a monitorare l’area anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere EZVIZ sono caratterizzate dal rilevamento intelligente del movimento e dal tracciamento automatico, che consentono di seguire le persone in movimento inviando notifiche istantanee sul proprio smartphone, diventando così un vero e proprio alleato affidabile per la sicurezza dell’abitazione a tutte le ore del giorno.

Disponibile in occasione delle Offerte d’Autunno su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 69,99. Al seguente link una selezione di immagini.

Il kit CB8 Lite con pannello solare 5W permette di posizionare la telecamera ovunque sia necessaria, senza pensare ai cavi o alle prese di corrente. La tecnologia AOV di EZVIZ supporta la registrazione continua, mentre il pannello solare offre una maggiore autonomia alimentando la telecamera con energia pulita. La telecamera, con risoluzione 2K+, offre flessibilità e una protezione continua in ogni condizione, garantendo una visione chiara anche di notte grazie alla visione notturna a colori. Dotata della tecnologia di rilevamento AI, la telecamera è in grado di distinguere con precisione tra persone e veicoli, riducendo al minimo i falsi allarmi. Inoltre, la funzione di tracciamento automatico (Smart Tracking) segue i movimenti in tempo reale, garantendo un monitoraggio continuo e dettagliato.

Disponibile in occasione delle Offerte d’Autunno su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 79,99. Al seguente link una selezione di immagini.

LA RIVOLUZIONE PER L’INGRESSO DELLA CASA

Lo spioncino digitale CP4 è una soluzione smart che offre sicurezza e praticità in ogni abitazione. Dotato di una telecamera Full HD 1080P con visione ultra-grandangolare a 166° e visione notturna a infrarossi fino a 5 metri, consente di monitorare in modo chiaro l’area davanti alla porta con notifiche istantanee su app in caso di movimenti sospetti. Il display touch a colori da 4,3 pollici è facile da usare e si attiva automaticamente al rilevamento di movimento. Grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile vedere in tempo reale chi è alla porta e comunicare con i visitatori tramite videochiamata bidirezionale, anche da remoto, con la possibilità di modificare la propria voce per una maggiore privacy. CP4 è dotato di una batteria ricaricabile da 4.600 mAh con autonomia fino a 90 giorni e può memorizzare i video su scheda microSD o su cloud EZVIZ CloudPlay. Facile da installare e completo di campanello integrato con diverse suonerie, CP4 è la scelta ideale per una protezione affidabile, semplice e sempre accessibile.

Disponibile in occasione delle Offerte d’Autunno su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 119,99. Al seguente link una selezione di immagini.

Fonte: Business Wire