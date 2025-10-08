ClickHouse estende il finanziamento di Serie C e amplia il team di leadership per promuovere la crescita

SAN FRANCISCO: ClickHouse, una delle principali aziende nei settori delle analisi in tempo reale, data warehousing, osservabilità e IA/ML, oggi ha annunciato un'estensione del suo finanziamento di Serie C e relative transazioni. I nuovi investitori Citi Ventures, Insight Partners, Peak XV Partners, Founders Circle Capital, D. E. Shaw Ventures, Adams Street Partners, Rosberg Ventures, Expanding Capital, e personaggi di spicco come i 49ers Brock Purdy, Christian McCaffrey e Kyle Juszczyk hanno partecipato al round, con la continua partecipazione degli investitori esistenti Altimeter, Bessemer Venture Partners, IVP, BOND e GIC.

La società ha superato i 2.000 clienti e più che quadruplicato l'ARR nell'ultimo anno. È aumentata l'adozione da parte dei clienti, con nuove acquisizioni, tra cui Cyera, Hewlett Packard Enterprise, Insider, Laravel, Masorange, Qualified, Shopmonkey e Supabase, mentre i clienti a lungo termine come Canva, Harvey, LangChain, Perion e SonyLIV hanno esteso i propri contratti. L'adozione è stata particolarmente forte tra le aziende di intelligenza artificiale, con Anthropic, LangChain, Meta, Sierra, Vercel e Weights & Biases che si sono unite alla lista di aziende che eseguono sistemi business-critical su ClickHouse Cloud.

Anche il riconoscimento dello slancio dell'azienda ha continuato a crescere. ClickHouse è stata nominata per l'elenco 2025 Forbes Cloud 100, sottolineando la sua posizione come una delle aziende private di cloud più innovative e in più rapida crescita. La società ha tenuto la sua prima conferenza per gli utenti, OpenHouse, che ha riunito clienti e collaboratori, tra cui OpenAI, Anthropic e Tesla. L'evento ha proposto presentazioni illustri, dimostrazioni di prodotti e storie di successo di clienti, evidenziando come ClickHouse stia alimentando iniziative di intelligenza artificiale e di analisi in tutte le industrie. Partendo da questo slancio, ClickHouse ospiterà ancora una volta il suo party AWS re:Invent, “HouseParty, the SQL”, con protagonisti The Chainsmokers.

L'azienda ha rafforzato il suo team dirigente con tre assunzioni importanti. In luglio, Kevin Egan è entrato in azienda come Chief Revenue Officer (Direttore finanziario), portando oltre vent'anni di dirigenza aziendale nel reparto vendite e incarichi di alto livello presso Atlassian, Slack, Dropbox e Salesforce. In agosto, Mariah Nagy si è aggiunta come Vicepresidente di People, con una profonda esperienza nella guida di team di persone in aziende a forte crescita come Weights & Biases, Confluent e SurveyMonkey. Più recente è l'ingresso di Jimmy Sexton in azienda come Chief Financial Officer (Direttore finanziario), che ha portato la sua vasta esperienza di leadership finanziaria da Snowflake e ServiceNow.

ClickHouse continua a promuovere la sua piattaforma in vari casi d'uso:

L'azienda ha lanciato ClickStack, uno stack di osservabilità ad alte prestazioni che riunisce log, metriche, tracce e riproduzioni di sessioni in un'unica piattaforma.

Per carichi di lavoro di analisi in tempo reale, ClickHouse ha aggiunto MongoDB Change Data Capture (CDC), che consente l'integrazione ininterrotta di stream di dati MongoDB con ClickHouse per le analisi.

Per il warehousing dei dati, i potenziamenti al supporto dei data lake migliorano le operazioni di lettura e scrittura e ottimizzano le prestazioni per Iceberg e Delta Lake.

Per permettere la creazione di applicazioni agent-facing, ClickHouse ha introdotto l'endpoint MCP Server e AskAI Assistant in ClickHouse Cloud, dando agli sviluppatori e ai team gli strumenti per implementare rapidamente esperienze intelligenti e interattive basate sull'IA sui dati ClickHouse.

In tutti questi casi d'uso, il database continua a evolversi con ottimizzazioni nella ricerca di vettori, nel supporto JSON e nella ricerca full text.

Riconoscendo le esigenze di ambienti regolamentati, ClickHouse ha annunciato ClickHouse Private, una versione cloud privata delle sue proposte commerciali, con ClickHouse Government che aggiunge compliance FIPS per gli ambienti più altamente regolamentati.

“Siamo davvero molto grati per la continua fiducia e il supporto costante dei nostri investitori”, ha dichiarato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. “Questo finanziamento esteso di Serie C accelererà la nostra missione di offrire alle organizzazioni analisi estremamente rapide su enormi set di dati. La nostra piattaforma dati dà ai clienti la velocità, la flessibilità e l'efficienza di cui hanno bisogno per affrontare i loro casi d'uso più critici su scala, aiutandoli a sbloccare il valore più rapidamente nell'era dell'IA”.

“ClickHouse sta trasformando il modo in cui le aziende utilizzano i dati”, ha dichiarato Vibhor Rastogi, responsabile degli investimenti di IA presso Citi Ventures. “La richiesta di analisi rapide e interattive non è mai stata così grande, soprattutto con l'accelerazione delle iniziative di intelligenza artificiale basate sui dati. Noi riteniamo che ClickHouse sia unicamente posizionata per trainare questo mercato, e siamo entusiasti di supportare il team mentre continuano a scalare la loro piattaforma, ampliando le loro capacità dei prodotti e aiutando i clienti a sbloccare nuovo valore dai loro dati”.

“Le analisi sono al centro dei nostri prodotti”, ha affermato Yotam Segev, Cofondatore e CEO di Cyera. “ClickHouse Cloud ci dà la velocità e le dimensioni per analizzare enormi volumi di dati di sicurezza direttamente all'interno della nostra piattaforma. Quella base non solo rafforza la capacità dei nostri clienti di gestire e ridurre il rischio oggi, ma ci permette anche di alimentare nuove capacità basate sull'IA che rendono la prevenzione, il rilevamento e la risposta più rapidi e più efficaci”.

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale alla scala necessaria. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente dati preziosi a partire da volumi enormi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart contano su ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.

