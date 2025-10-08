ClickHouse estende il finanziamento di Serie C e amplia il team di leadership per promuovere la crescita

ClickHouse, una delle principali aziende nei settori delle analisi in tempo reale, data warehousing, osservabilità e IA/ML, oggi ha annunciato un'estensione del suo finanziamento di Serie C e relativ...
SAN FRANCISCO: ClickHouse, una delle principali aziende nei settori delle analisi in tempo reale, data warehousing, osservabilità e IA/ML, oggi ha annunciato un'estensione del suo finanziamento di Serie C e relative transazioni. I nuovi investitori Citi Ventures, Insight Partners, Peak XV Partners, Founders Circle Capital, D. E. Shaw Ventures, Adams Street Partners, Rosberg Ventures, Expanding Capital, e personaggi di spicco come i 49ers Brock Purdy, Christian McCaffrey e Kyle Juszczyk hanno partecipato al round, con la continua partecipazione degli investitori esistenti Altimeter, Bessemer Venture Partners, IVP, BOND e GIC.
La società ha superato i 2.000 clienti e più che quadruplicato l'ARR nell'ultimo anno. È aumentata l'adozione da parte dei clienti, con nuove acquisizioni, tra cui Cyera, Hewlett Packard Enterprise, Insider, Laravel, Masorange, Qualified, Shopmonkey e Supabase, mentre i clienti a lungo termine come Canva, Harvey, LangChain, Perion e SonyLIV hanno esteso i propri contratti. L'adozione è stata particolarmente forte tra le aziende di intelligenza artificiale, con Anthropic, LangChain, Meta, Sierra, Vercel e Weights & Biases che si sono unite alla lista di aziende che eseguono sistemi business-critical su ClickHouse Cloud.
Anche il riconoscimento dello slancio dell'azienda ha continuato a crescere. ClickHouse è stata nominata per l'elenco 2025 Forbes Cloud 100, sottolineando la sua posizione come una delle aziende private di cloud più innovative e in più rapida crescita. La società ha tenuto la sua prima conferenza per gli utenti, OpenHouse, che ha riunito clienti e collaboratori, tra cui OpenAI, Anthropic e Tesla. L'evento ha proposto presentazioni illustri, dimostrazioni di prodotti e storie di successo di clienti, evidenziando come ClickHouse stia alimentando iniziative di intelligenza artificiale e di analisi in tutte le industrie. Partendo da questo slancio, ClickHouse ospiterà ancora una volta il suo party AWS re:Invent, “HouseParty, the SQL”, con protagonisti The Chainsmokers.
L'azienda ha rafforzato il suo team dirigente con tre assunzioni importanti. In luglio, Kevin Egan è entrato in azienda come Chief Revenue Officer (Direttore finanziario), portando oltre vent'anni di dirigenza aziendale nel reparto vendite e incarichi di alto livello presso Atlassian, Slack, Dropbox e Salesforce. In agosto, Mariah Nagy si è aggiunta come Vicepresidente di People, con una profonda esperienza nella guida di team di persone in aziende a forte crescita come Weights & Biases, Confluent e SurveyMonkey. Più recente è l'ingresso di Jimmy Sexton in azienda come Chief Financial Officer (Direttore finanziario), che ha portato la sua vasta esperienza di leadership finanziaria da Snowflake e ServiceNow.
ClickHouse continua a promuovere la sua piattaforma in vari casi d'uso:
“Siamo davvero molto grati per la continua fiducia e il supporto costante dei nostri investitori”, ha dichiarato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. “Questo finanziamento esteso di Serie C accelererà la nostra missione di offrire alle organizzazioni analisi estremamente rapide su enormi set di dati. La nostra piattaforma dati dà ai clienti la velocità, la flessibilità e l'efficienza di cui hanno bisogno per affrontare i loro casi d'uso più critici su scala, aiutandoli a sbloccare il valore più rapidamente nell'era dell'IA”.
“ClickHouse sta trasformando il modo in cui le aziende utilizzano i dati”, ha dichiarato Vibhor Rastogi, responsabile degli investimenti di IA presso Citi Ventures. “La richiesta di analisi rapide e interattive non è mai stata così grande, soprattutto con l'accelerazione delle iniziative di intelligenza artificiale basate sui dati. Noi riteniamo che ClickHouse sia unicamente posizionata per trainare questo mercato, e siamo entusiasti di supportare il team mentre continuano a scalare la loro piattaforma, ampliando le loro capacità dei prodotti e aiutando i clienti a sbloccare nuovo valore dai loro dati”.
“Le analisi sono al centro dei nostri prodotti”, ha affermato Yotam Segev, Cofondatore e CEO di Cyera. “ClickHouse Cloud ci dà la velocità e le dimensioni per analizzare enormi volumi di dati di sicurezza direttamente all'interno della nostra piattaforma. Quella base non solo rafforza la capacità dei nostri clienti di gestire e ridurre il rischio oggi, ma ci permette anche di alimentare nuove capacità basate sull'IA che rendono la prevenzione, il rilevamento e la risposta più rapidi e più efficaci”.
Informazioni su ClickHouse
ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale alla scala necessaria. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente dati preziosi a partire da volumi enormi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart contano su ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.
