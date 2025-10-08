▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Una ricerca rivela che la prontezza dei dati e l'infrastruttura sono elementi critici per il successo nell'era dell'IA

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente, oggi ha rivelato un nuovo studio globale sull'IA aziendale condotto da IDC*. Questo secondo studio annuale indica una svolta mar...

Pubblicato il: 08/10/2025

Lo studio indica l'importanza del settore e delle dimensioni: le grandi aziende superano imprese più piccole nella creazione di infrastrutture pronte per l'intelligenza artificiale

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente, oggi ha rivelato un nuovo studio globale sull'IA aziendale condotto da IDC*. Questo secondo studio annuale indica una svolta marcata nei modi di approcciarsi all'intelligenza artificiale e conferma che l'IA è entrata in una nuova fase in cui le organizzazioni più mature danno priorità alla prontezza dei dati, alla protezione e alla sicurezza quando prendono importanti decisioni sulle infrastrutture e gli investimenti per sostenere l'intelligenza artificiale attuale e di nuova generazione.

I risultati del 2024 hanno evidenziato il potenziale dell'IA di produrre risultati aziendali straordinari, ma hanno anche esposto profonde lacune in termini di infrastruttura, governance e competenze.

