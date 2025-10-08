ZAPI GROUP lancia le nuove funzionalità ad alta tensione a The Battery Show North America 2025

Le funzionalità ampliate consolidano la posizione dell'azienda come leader nella fornitura di soluzioni.

DETROIT: ZAPI GROUP, un leader globale nella tecnologia dell'elettrificazione, presenterà le sue ultime novità in materia di soluzioni di ricarica, pensate per soddisfare le necessità in costante evoluzione degli OEM e il mercato più ampio della elettrificazione a The Battery Show North America di Detroit il 6-9 ottobre.

All'evento, ZAPI GROUP presenterà le ultimissime funzionalità di ricarica ad alta tensione e alta potenza per gli OEM, progettando un'ampia gamma di soluzioni di elettrificazione dei processi industriali e dei trasporti. I primi due modelli sono caricabatterie di bordo a raffreddamento liquido da 7,2 kW e 22 kW per batterie da 400 V e 800 V.

Fonte: Business Wire