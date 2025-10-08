▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ZAPI GROUP lancia le nuove funzionalità ad alta tensione a The Battery Show North America 2025

ZAPI GROUP, un leader globale nella tecnologia dell'elettrificazione, presenterà le sue ultime novità in materia di soluzioni di ricarica, pensate per soddisfare le necessità in costante evoluzione...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

Business Wire

Le funzionalità ampliate consolidano la posizione dell'azienda come leader nella fornitura di soluzioni.

DETROIT: ZAPI GROUP, un leader globale nella tecnologia dell'elettrificazione, presenterà le sue ultime novità in materia di soluzioni di ricarica, pensate per soddisfare le necessità in costante evoluzione degli OEM e il mercato più ampio della elettrificazione a The Battery Show North America di Detroit il 6-9 ottobre.

All'evento, ZAPI GROUP presenterà le ultimissime funzionalità di ricarica ad alta tensione e alta potenza per gli OEM, progettando un'ampia gamma di soluzioni di elettrificazione dei processi industriali e dei trasporti. I primi due modelli sono caricabatterie di bordo a raffreddamento liquido da 7,2 kW e 22 kW per batterie da 400 V e 800 V.

Fonte: Business Wire



