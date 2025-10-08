HCLTech si aggiudica due riconoscimenti da TIME Magazine come una delle World’s Best Companies e Most Sustainable Companies 2025

L'azienda tecnologica con sede in India si classifica al primo posto per il secondo anno consecutivo e viene inclusa tra le prime 20 aziende al mondo per la fornitura di servizi professionali

NEW YORK e NODIA, India: HCLTech, un'azienda leader mondiale nella tecnologia, è stata riconosciuta da TIME magazine in due delle sue prestigiose graduatorie globali: la World’s Best Companies 2025 (Migliori aziende al mondo) e la World’s Most Sustainable Companies 2025 (Aziende più sostenibili al mondo).

Queste due graduatorie comprendono diversi punti salienti:

Azienda tecnologica con sede in India classificata al primo posto per il secondo anno consecutivo e tra le prime 20 aziende al mondo per i Servizi professionali nella classifica World’s Best Companies 2025

Classificata tra le prime 15 per i Servizi professional nella classifica World’s Most Sustainable Companies 2025

