HCLTech si aggiudica due riconoscimenti da TIME Magazine come una delle World’s Best Companies e Most Sustainable Companies 2025

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 08/10/2025
L'azienda tecnologica con sede in India si classifica al primo posto per il secondo anno consecutivo e viene inclusa tra le prime 20 aziende al mondo per la fornitura di servizi professionali
NEW YORK e NODIA, India: HCLTech, un'azienda leader mondiale nella tecnologia, è stata riconosciuta da TIME magazine in due delle sue prestigiose graduatorie globali: la World’s Best Companies 2025 (Migliori aziende al mondo) e la World’s Most Sustainable Companies 2025 (Aziende più sostenibili al mondo).
Queste due graduatorie comprendono diversi punti salienti:
Fonte: Business Wire