Da una nuova ricerca di CSC emerge che quasi il 60% delle aziende utilizza almeno tre fornitori di certificati SSL, complicando la gestione del ciclo di vita dei certificati digitali e aumentando i rischi

Gli imminenti cambiamenti ai cicli di vita dei certificati SSL/TLS sono destinati a perturbare la strategia di rinnovo dei certificati

WILMINGTON, Delaware: CSC, un fornitore di servizi di sicurezza di dominio di livello aziendale e leader mondiale nella gestione dei domini, DNS, gestione dei certificati digitali, protezione dei marchi e soluzioni antifrode, ha pubblicato oggi il suo primo rapporto, "The SSL Landscape" da cui emerge che circa il 60% delle attività fa ricorso a tre o più provider SSL e suggerisce una mancanza di processi centralizzati per la gestione dei certificati SSL. Questa e altre prove indicano che le organizzazioni stanno ignorando o ritardando l'adozione di una risposta strategica all'imminente riduzione dei cicli di vita dei certificati SSL e dei periodi di riutilizzo della convalida del controllo di dominio (DCV), esponendosi a diversi punti di rischio.

Fonte: Business Wire