NUSO annuncia una partnership globale con Zoom per rafforzare la comunicazione e la collaborazione aziendale

NUSO distribuirà licenze Zoom a livello mondiale, integrando servizi vocali globali e soluzioni di compliance avanzata

CLAYTON, Missouri: NUSO, un fornitore leader di soluzioni di comunicazioni cloud, ha annunciato oggi l'espansione della propria partnership con Zoom Communications, Inc. Sulla scia del supporto in atto per Zoom Cloud Peering nelle Americhe e nell'area EMEA, NUSO ora fungerà da partner globale per le licenze Zoom Phone e Zoom Contact Center. Questa decisione rafforza una relazione consolidata e offre ai clienti un percorso diretto per integrare la piattaforma Zoom con la rete globale e i servizi conformi di NUSO.

"La nostra partnership con Zoom ora va oltre Cloud Peering", ha dichiarato Matt Siemens, CEO di NUSO.

Fonte: Business Wire