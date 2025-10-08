▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
NUSO annuncia una partnership globale con Zoom per rafforzare la comunicazione e la collaborazione aziendale

NUSO, un fornitore leader di soluzioni di comunicazioni cloud, ha annunciato oggi l'espansione della propria partnership con Zoom Communications, Inc. Sulla scia del supporto in atto per Zoom Cloud Pe...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

Business Wire

NUSO distribuirà licenze Zoom a livello mondiale, integrando servizi vocali globali e soluzioni di compliance avanzata

CLAYTON, Missouri: NUSO, un fornitore leader di soluzioni di comunicazioni cloud, ha annunciato oggi l'espansione della propria partnership con Zoom Communications, Inc. Sulla scia del supporto in atto per Zoom Cloud Peering nelle Americhe e nell'area EMEA, NUSO ora fungerà da partner globale per le licenze Zoom Phone e Zoom Contact Center. Questa decisione rafforza una relazione consolidata e offre ai clienti un percorso diretto per integrare la piattaforma Zoom con la rete globale e i servizi conformi di NUSO.

"La nostra partnership con Zoom ora va oltre Cloud Peering", ha dichiarato Matt Siemens, CEO di NUSO.

Fonte: Business Wire



