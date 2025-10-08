Mercans lancia una suite di IA innovativa, ridefinendo il reparto buste paga come una funzione aziendale intelligente e sempre attiva

Da una funzione buste paga in tempo reale all'automazione della compliance, Mercans si posiziona come la prima società di elaborazione di buste paga al mondo davvero incentrata sull'intelligenza artificiale

LONDRA: Mercans, un leader globale nella tecnologia delle buste paga e dei servizi di buste paga gestiti, oggi ha presentato una suite straordinaria di innovazioni alimentate dall'IA che segnano un passaggio storico nel settore delle buste paga. Con questo lancio, Mercans si posiziona non come società con funzionalità di IA, ma come una organizzazione incentrata sull'IA, che integra l'intelligenza al centro stesso del reparto buste paga, della compliance e dell'esperienza cliente.

“Il reparto buste paga viene considerato da molto tempo una necessità del back office. Noi lo stiamo trasformando in un vantaggio strategico di prima linea. Mettendo l'IA al centro della nostra piattaforma, offriamo precisione, compliance e conoscenze di dimensioni e a velocità mai viste prima. Non si tratta solo di funzionalità, ma di ridefinire il ruolo del reparto buste paga nell'azienda”.

Fonte: Business Wire