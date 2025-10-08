▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel consolida l'offerta GNSS con l'integrazione di RTKHOLD e delle tecnologie OSNMA e High Accuracy Service targate Galileo

Quectel Wireless Systems, fornitore globale di complete soluzioni IoT, oggi annuncia che i suoi moduli ad alta precisione LG290P, LG580P e LG680P ora integrano RTKHOLD, oltre alle tecnologie Open Serv...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

FRANCOFORTE, Germania: Quectel Wireless Systems, fornitore globale di complete soluzioni IoT, oggi annuncia che i suoi moduli ad alta precisione LG290P, LG580P e LG680P ora integrano RTKHOLD, oltre alle tecnologie Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) e High Accuracy Service (HAS) targate Galileo. RTKHOLD, sviluppato da Quectel, nasce per migliorare la precisione del posizionamento GNSS in qualunque area del mondo; consente ai ricevitori di estendere in modo intelligente, fino a dieci minuti, la fruibilità delle correzioni precedentemente ricevute. OSNMA è il nuovo servizio di autenticazione del segnale di Galileo, mentre HAS fornisce un posizionamento a livello decimetrico in qualsiasi parte del globo, direttamente da satellite o tramite connessione cellulare.


Fonte: Business Wire



