Quectel lancia il ricevitore smart connesso GNSS LR700A, una soluzione all-in-one per stazioni base per uso autonomo o integrabile in reti RTK

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 08/10/2025
FRANCOFORTE, Germania: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete IoT, ha presentato il ricevitore smart connesso GNSS Quectel LR700A, una soluzione all-in-one quad band ad alte prestazioni per stazioni base, in grado di connettersi al cloud per fornire dati di correzione GNSS, utilizzabile in modalità standalone o in una rete di stazioni RTK. Utilizzabile a livello globale, il modello modulare integra il ricevitore GNSS con sistemi cellulari, Wi-Fi e antenna, offrendo slot di estensione per la comunicazione a corto raggio Zigbee.
La connettività cellulare conferisce grande versatilità al sistema, consentendone l'utilizzo ovunque senza la necessità di infrastrutture esistenti, ideale per stabilire servizi di correzione RTK in località remote.
