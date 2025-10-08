▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel lancia il ricevitore smart connesso GNSS LR700A, una soluzione all-in-one per stazioni base per uso autonomo o integrabile in reti RTK

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete IoT, ha presentato il ricevitore smart connesso GNSS Quectel LR700A, una soluzione all-in-one quad band ad alte prestazioni per s...

Pubblicato il: 08/10/2025

FRANCOFORTE, Germania: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete IoT, ha presentato il ricevitore smart connesso GNSS Quectel LR700A, una soluzione all-in-one quad band ad alte prestazioni per stazioni base, in grado di connettersi al cloud per fornire dati di correzione GNSS, utilizzabile in modalità standalone o in una rete di stazioni RTK. Utilizzabile a livello globale, il modello modulare integra il ricevitore GNSS con sistemi cellulari, Wi-Fi e antenna, offrendo slot di estensione per la comunicazione a corto raggio Zigbee.

La connettività cellulare conferisce grande versatilità al sistema, consentendone l'utilizzo ovunque senza la necessità di infrastrutture esistenti, ideale per stabilire servizi di correzione RTK in località remote.

