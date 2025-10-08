Thredd annuncia il lancio della prima soluzione antifrode sul mercato in collaborazione con Featurespace

One View è la prima soluzione del suo genere che consente di monitorare in modo intelligente pagamenti con e senza carta tramite un’unica interfaccia.

LONDRA: Thredd, una delle principali imprese internazionali nel settore dell’elaborazione dei pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato il lancio di One View, una soluzione antifrode innovativa e prima sul mercato – sviluppata in collaborazione con Featurespace, un’innovativa soluzione Visa per il rilevamento delle frodi e dei reati finanziari a livello globale – che consente di monitorare in modo intelligente le transazioni con carta e i pagamenti senza carta attraverso un’unica interfaccia e un motore di regole indipendenti dalla rete, migliorando il rilevamento delle frodi.

One View è stata sviluppata per riunire in un’unica interfaccia i dati dei pagamenti con e senza carta, come i pagamenti A2A (account-to-account) e P2P (person-to-person), offrendo una visione a 360° del comportamento dei clienti e permettendo un rilevamento delle frodi più efficace, riducendo al contempo i carichi di lavoro correlati.

Fonte: Business Wire