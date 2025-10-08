▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Thredd annuncia il lancio della prima soluzione antifrode sul mercato in collaborazione con Featurespace

Thredd, una delle principali imprese internazionali nel settore dell'elaborazione dei pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato il lancio di One View, una soluzione antifrode innovativa e p...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

One View è la prima soluzione del suo genere che consente di monitorare in modo intelligente pagamenti con e senza carta tramite un’unica interfaccia.

LONDRA: Thredd, una delle principali imprese internazionali nel settore dell’elaborazione dei pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato il lancio di One View, una soluzione antifrode innovativa e prima sul mercato – sviluppata in collaborazione con Featurespace, un’innovativa soluzione Visa per il rilevamento delle frodi e dei reati finanziari a livello globale – che consente di monitorare in modo intelligente le transazioni con carta e i pagamenti senza carta attraverso un’unica interfaccia e un motore di regole indipendenti dalla rete, migliorando il rilevamento delle frodi.

One View è stata sviluppata per riunire in un’unica interfaccia i dati dei pagamenti con e senza carta, come i pagamenti A2A (account-to-account) e P2P (person-to-person), offrendo una visione a 360° del comportamento dei clienti e permettendo un rilevamento delle frodi più efficace, riducendo al contempo i carichi di lavoro correlati.

