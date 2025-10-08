▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Previsioni europee di Forrester per il 2026: nonostante la spinta europea per ottenere la semplificazione normativa e la sovranità digitale, prevarrà la dominanza tecnologica statunitense

Secondo le Forrester's (Nasdaq: FORR) Previsioni europee per il 2026, presentate oggi al Forrester's Technology & Innovation Summit EMEA a Londra, mentre le aziende europee intensificheranno l'imp...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

Business Wire

LONDRA: Secondo le Forrester's (Nasdaq: FORR) Previsioni europee per il 2026, presentate oggi al Forrester's Technology & Innovation Summit EMEA a Londra, mentre le aziende europee intensificheranno l'impegno per ridurre la loro dipendenza da risorse globali e ottenere la sovranità sul proprio stack tecnologico e sulle piattaforme digitali, nessuna azienda europea lascerà totalmente i colossi tecnologici statunitensi nel 2026.

Le tensioni geopolitiche, l'attuale volatilità e l'impatto di nuove leggi come il Green Deal europeo, e la presentazione della legge UE sull'intelligenza artificiale proibirà alle aziende europee di sperimentare con casi d'uso ad alto rischi, risultando in un costante affidamento sui colossi statunitensi, quali AWS, Microsoft Azure, e Google Cloud.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.