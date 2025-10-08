Previsioni europee di Forrester per il 2026: nonostante la spinta europea per ottenere la semplificazione normativa e la sovranità digitale, prevarrà la dominanza tecnologica statunitense

LONDRA: Secondo le Forrester's (Nasdaq: FORR) Previsioni europee per il 2026, presentate oggi al Forrester's Technology & Innovation Summit EMEA a Londra, mentre le aziende europee intensificheranno l'impegno per ridurre la loro dipendenza da risorse globali e ottenere la sovranità sul proprio stack tecnologico e sulle piattaforme digitali, nessuna azienda europea lascerà totalmente i colossi tecnologici statunitensi nel 2026.

Le tensioni geopolitiche, l'attuale volatilità e l'impatto di nuove leggi come il Green Deal europeo, e la presentazione della legge UE sull'intelligenza artificiale proibirà alle aziende europee di sperimentare con casi d'uso ad alto rischi, risultando in un costante affidamento sui colossi statunitensi, quali AWS, Microsoft Azure, e Google Cloud.

Fonte: Business Wire