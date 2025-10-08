▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Boomi Agentstudio ottiene una rapida adozione, rafforzando la piattaforma aziendale Boomi come scelta per l'AI agentica su scala

Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato che Boomi Agentstudio ha raggiunto una rapida adozione da parte sia dei clienti di Boomi che dei suoi coll...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

Business Wire

I clienti, tra cui Lexitas, SPIE e Avalara sono tra le organizzazioni che esplorano già le possibilità di Boomi Agentstudio, alimentando lo slancio alla base degli oltre 50.000 agenti AI in produzione in tutto il mondo

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato che Boomi Agentstudio ha raggiunto una rapida adozione da parte sia dei clienti di Boomi che dei suoi collaboratori. Clienti come Lexitas, SPIE e Avalara stanno già esplorando le possibilità di Agentstudio, sottolineando la posizione della Boomi Enterprise Platform come la piattaforma preferita per l'AI agentica su scala aziendale. Partendo da questo slancio, le organizzazioni in tutto il mondo hanno ora distribuito oltre 50.000 agenti AI in produzione, mentre Boomi e i suoi partners hanno pubblicato oltre 300 modelli di flusso di lavoro agentico su Boomi Marketplace, aiutando le organizzazioni ad accelerare la trasformazione agentica in tutti i settori.


Fonte: Business Wire



