CEVA Logistics combina innovazione e resilienza con Manhattan Active Warehouse Management e Order Management

Le soluzioni cloud native di Manhattan forniscono a CEVA la scalabilità, la resilienza e l'agilità necessarie per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del futuro

ANVERSA: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), azienda tecnologica leader nella logistica di distribuzione, ha annunciato oggi che CEVA Logistics, leader mondiale nella logistica per conto terzi, ha scelto di implementare Manhattan Active® Warehouse Management e Manhattan Active® Order Management .

CEVA Logistics utilizzerà questi tool cloud-native nell'ambito di una strategia globale volta a creare uno stack tecnologico innovativo, in grado di rispondere meglio alle esigenze mutevoli e diversificate della sua clientela internazionale.

Con il progresso tecnologico e la continua crescita delle aspettative illimitate dei consumatori finali, le esigenze della supply chain dei clienti di CEVA sono in continua evoluzione. Il cambiamento continuo e la necessità di fornire soluzioni flessibili, scalabili e resilienti a un portfolio diversificato di clienti globali hanno reso necessario un sistema di gestione del magazzino e degli ordini in grado di soddisfare queste esigenze mutevoli e spesso fluide.

Chris Walton, SVP of global contract logistics di CEVA Logistics, ha dichiarato: “L'impegno di CEVA nei confronti dei propri clienti richiede agilità nel rispondere alle esigenze, nell'innovare continuamente e nel crescere insieme a loro. La capacità di integrare nuove tecnologie gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui perseguiamo questo obiettivo e, allo stesso tempo, nel modo in cui portiamo avanti il nostro business”.

“Pertanto, questo ultimo step della nostra strategia a lungo termine ci garantisce di accelerare l'implementazione delle ultime innovazioni in materia di dati, intelligenza artificiale, dispositivi indossabili, cobot e altre soluzioni, a massimo vantaggio dei nostri clienti, promuovendo al contempo la massima efficienza in tutti gli aspetti delle nostre operazioni globali”.

Eric Clark, CEO di Manhattan Associates, ha aggiunto: “Manhattan e CEVA mettono l'innovazione e i clienti al centro; quindi, la filosofia aziendale e la sinergia tra le nostre due società erano chiare fin dall'inizio. Non vediamo l'ora di fornire a CEVA l'innovazione tecnologica necessaria per stare al passo con la concorrenza, reagire agli eventi globali e trasformare le sfide in opportunità nel mondo in rapida evoluzione della logistica e della supply chain di terze parti”.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti. Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.manh.com/it-it.

Informazioni su CEVA Logistics

CEVA Logistics, leader mondiale nella logistica per conto terzi, fornisce soluzioni globali per la supply chain che mettono in contatto persone, prodotti e fornitori in tutto il mondo. Con sede a Marsiglia, in Francia, CEVA Logistics offre un'ampia gamma di soluzioni end-to-end personalizzate nella logistica contrattuale e nel trasporto aereo, marittimo, terrestre e di veicoli finiti in 170 Paesi in tutto il mondo, grazie ai suoi circa 110.000 dipendenti distribuiti in circa 1.500 strutture. Con un fatturato di 18,3 miliardi di dollari nel 2024, CEVA Logistics fa parte del Gruppo CMA CGM, un attore globale nel settore delle soluzioni marittime, terrestri, aeree e logistiche.

Fonte: Business Wire