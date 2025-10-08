▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Tax Systems rileva Loctax per rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato europeo del SaaS fiscale

Tax Systems, fornitore globale di software per la gestione fiscale e contabile, oggi ha annunciato l'acquisizione di Loctax, un fornitore leader di soluzioni collaborative in materia fiscale, di compl...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

Business Wire

L'acquisizione aggiunge un centro di controllo fiscale leader sul mercato al portafoglio di Tax Systems, accelerando la sua strategia di espansione globale

LONDRA: Tax Systems, fornitore globale di software per la gestione fiscale e contabile, oggi ha annunciato l'acquisizione di Loctax, un fornitore leader di soluzioni collaborative in materia fiscale, di compliance, di rischio e di governance per team fiscali interni alle aziende di tutto il mondo. L'acquisizione consentirà ai Tax Systems di fornire il suo obiettivo di diventare la piattaforma principale di compliance fiscale SaaS nell'EMEA e accelererà significativamente lo sviluppo della sua tabella di marcia dei prodotti.

Loctax è il primo centro in assoluto per il controllo fiscale basato sull'IA che aiuta i team di consulenti finanziari e fiscali ad automatizzare i processi di compliance, gestire i rischi e centralizzare i dati in tutte le giurisdizioni e i tipi di imposte.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.