Boomi annuncia i vincitori degli EMEA 2025 Customer Innovation Awards

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

LONDRA: Boomi™ , il leader nell'automazione guidata dall'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato i vincitori dei suoi EMEA Customer Innovation Awards, conferiti alla sua tappa londinese del Boomi World Tour.

I premi riconoscono le organizzazioni che stanno ridefinendo il modo in cui si fanno affari: utilizzando la Boomi Enterprise Platform per unificare i sistemi, orchestrare i dati e alimentare l'automazione su scala. I vincitori di quest'anno sono stati scelti per il loro impatto aziendale misurabile, la trasformazione digitale, le iniziative di modernizzazione e la leadership nel prepararsi e prosperare nell'era dell'AI agentica.

I vincitori degli 2025 EMEA Awards comprendono:

Sandoz — Premio regionale EMEA: Sandoz ha reso l'integrazione aziendale e la gestione API una colonna portante del suo programma di dismissione, standardizzando su Boomi per sostituire strumenti di legacy diversi con un'unica piattaforma regolamentata.

Fonte: Business Wire



