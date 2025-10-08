Boomi lancia un nuovo change data capture per dati SAP, dando impulso alla trasformazione agentica con dati approfonditi in tempo reale

I clienti SAP ora possono facilmente sbloccare dati in tempo reale da ECC, S/4HANA e BW per alimentare decisioni più intelligenti di intelligenza artificiale e analisi con CDC integrato e senza codice cliente

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi, il leader nell'automazione basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato la disponibilità generale di ingestione nativa Change Data Capture (CDC) per i dati SAP. Disponibile oggi a livello globale, la nuova capacità consente ai team aziendali di ingerire dati in modo sicuro da SAP ECC, S/4HANA e SAP Business Warehouse (BW) in qualsiasi data lake su cloud o warehouse senza scrivere nemmeno un rigo di codici. Rendendo i dati critici SAP accessibili istantaneamente in tutta l'organizzazione, questo lancio consente alle organizzazioni di agire sulla base di informazioni più rapidamente, di migliorare l'agilità operativa e di supportare meglio le iniziative di IA e di analisi.

Fonte: Business Wire