Boomi lancia un nuovo change data capture per dati SAP, dando impulso alla trasformazione agentica con dati approfonditi in tempo reale

Boomi, il leader nell'automazione basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato la disponibilità generale di ingestione nativa Change Data Capture (CDC) per i dati SAP. Disponibile oggi a ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

Business Wire

I clienti SAP ora possono facilmente sbloccare dati in tempo reale da ECC, S/4HANA e BW per alimentare decisioni più intelligenti di intelligenza artificiale e analisi con CDC integrato e senza codice cliente

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi, il leader nell'automazione basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato la disponibilità generale di ingestione nativa Change Data Capture (CDC) per i dati SAP. Disponibile oggi a livello globale, la nuova capacità consente ai team aziendali di ingerire dati in modo sicuro da SAP ECC, S/4HANA e SAP Business Warehouse (BW) in qualsiasi data lake su cloud o warehouse senza scrivere nemmeno un rigo di codici. Rendendo i dati critici SAP accessibili istantaneamente in tutta l'organizzazione, questo lancio consente alle organizzazioni di agire sulla base di informazioni più rapidamente, di migliorare l'agilità operativa e di supportare meglio le iniziative di IA e di analisi.


Fonte: Business Wire



