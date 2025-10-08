▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Bitdefender e OVHcloud collaborano per fornire cybersicurezza sovrana alle aziende europee

Bitdefender, società con sede in Europa e leader globale nella cybersicurezza, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con OVHcloud, il principale fornitore di cloud in Europa, per ospitare ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/10/2025

Business Wire

Il sodalizio promuove la residenza, il controllo e l'elaborazione dei dati all'interno del Paese allineati con i quadri normativi di Francia e Unione europea

BUCAREST, Romania e PARIGI: Bitdefender, società con sede in Europa e leader globale nella cybersicurezza, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con OVHcloud, il principale fornitore di cloud in Europa, per ospitare la sua piattaforma avanzata di cybersicurezza sui servizi OVHcloud in Francia. La cybersicurezza sovrana fornita dalla collaborazione assicura che i dati dei clienti e di configurazione, gli eventi di sicurezza e la telemetria non siano mai accessibili, trasferiti o elaborati al di fuori dell'Unione europea (UE).

L'integrazione consente alle organizzazioni di integrare capacità di cybersicurezza all'avanguardia per proteggere le loro operazioni e rispettare le rigorose normative francesi e dell'UE pur mantenendo il pieno controllo sull'accesso e sull'utilizzo dei dati.

