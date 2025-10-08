Exchange 2025: Manhattan Associates premia eccellenza, innovazione e collaborazione tra clienti e partner

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato i vincitori degli ‘Spotlight Awards’ EMEA di quest’anno, durante l’annuale evento europeo dedicato a clienti e partner, tenutosi ad Anver...
ANVERSA, Belgium: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato i vincitori degli ‘Spotlight Awards’ EMEA di quest’anno, durante l’annuale evento europeo dedicato a clienti e partner, tenutosi ad Anversa. I riconoscimenti di questa edizione premiano le aziende che hanno saputo valorizzare al meglio le soluzioni di supply chain commerce di Manhattan Associates, distinguendosi per risultati di successo ottenuti tramite una collaborazione di altissimo livello.
“Le continue incertezze a livello globale rappresentano una sfida. Nonostante ciò, i principi fondamentali della nostra promessa aziendale restano invariati. Offriamo soluzioni leader di settore e collaboriamo con clienti e partner per risolvere insieme le sfide più complesse legate al commercio internazionale”, ha commentato Henri Seroux, Senior Vice President Europe di Manhattan Associates.
I vincitori sono stati:
“Questa è la terza edizione in cui celebriamo contributi eccezionali in queste categorie. È sempre fonte di ispirazione vedere come i nostri clienti utilizzino le soluzioni di Manhattan Associates in modo creativo per affrontare sfide concrete, e come le partnership all’interno del nostro ecosistema continuino a crescere e prosperare”, ha concluso Seroux.
