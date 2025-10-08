L'app eM Client per iOS e Android è disponibile al pubblico con la suite di produttività assistita dall'intelligenza artificiale

L'app all-in-one unifica la comunicazione e l'organizzazione per una produttività più rapida e semplice

PRAGA: eM Client, il moderno client di posta elettronica creato per una produttività più intelligente, ha annunciato che le funzionalità della sua app mobile per iOS e Android sono ora disponibili al pubblico. La versione porta l'intera suite di produttività dell'azienda sui dispositivi mobili, combinando e-mail, calendario, contatti, attività e note in un'unica esperienza fluida e integrata. L'app introduce anche l'assistenza AI integrata per aiutare gli utenti a comporre e-mail e risposte più rapidamente, rendendo più efficiente la comunicazione quotidiana.

"Con eM Client Mobile, non ci sarà più bisogno di destreggiarsi tra più app solo per rimanere organizzati", ha dichiarato Michal Bürger, CEO di eM Client. "Tutto è in un unico posto, e l'intelligenza artificiale rende più veloce che mai comunicare e rimanere produttivi in mobilità. Abbiamo progettato questa app per offrire agli utenti la stessa potente esperienza di cui già si fidano su desktop, ora ottimizzata per i dispositivi mobili".

Tutto ciò di cui hai bisogno, in un'unica app

Con questo lancio, eM Client unisce i suoi strumenti e miglioramenti più richiesti in un'unica esperienza mobile. Gli utenti potranno ora beneficiare di:

Elementi essenziali per la produttività: gestisci calendari, contatti, attività e note insieme alla posta elettronica in un'unica app integrata. Le funzionalità del calendario includono più modalità di visualizzazione e notifiche in tempo reale per rimanere aggiornato sugli eventi e i meeting. I contatti offrono una gestione sincronizzata dell'account, azioni istantanee per chiamate o e-mail, e una cronologia delle comunicazioni e degli allegati. Le attività e le note si sincronizzano per tenere scadenze e idee in un unico posto.

Assistenza basata sull'intelligenza artificiale: componi bozze o genera risposte rapide grazie agli strumenti di intelligenza artificiale integrati, portando le stesse funzionalità da desktop ai dispositivi mobili. Gli utenti possono ora tradurre o correggere le e-mail all'istante, declinare inviti o richieste di ulteriori informazioni con un solo tocco, o generare risposte personalizzate inserendo il proprio prompt. L'intelligenza artificiale semplifica i messaggi di routine e garantisce risposte eleganti e sensibili al contesto per mantenere la comunicazione efficiente in mobilità.

Esperienza utente migliorata: l'interfaccia utente ottimizzata per tablet Android e iPad offre un layout più simile a quello desktop, con opzioni per fissare o comprimere i pannelli per una lettura più pulita. Le dimensioni dei caratteri regolabili, l'ordinamento flessibile degli elenchi e gli aggiornamenti delle prestazioni iOS garantiscono un'esperienza fluida e reattiva su tutti i dispositivi.

Il mercato degli strumenti di produttività supportato dall'intelligenza artificiale sta registrando una crescita sostanziale, con segnali di espansione significativa almeno fino al 2030-2034. Le organizzazioni di tutti i settori stanno investendo in queste soluzioni per semplificare i flussi di lavoro e la comunicazione. Incorporando l'intelligenza artificiale direttamente nella sua app mobile, eM Client sta portando questi progressi nella posta elettronica e nella collaborazione quotidiana.

Disponibilità

L'app eM Client Mobile è ora disponibile in tutto il mondo, sia per iOS che per Android. Gli utenti esistenti riceveranno automaticamente l'aggiornamento, mentre quelli nuovi potranno configurare l'app in pochi clic. Il rilevamento automatico dell'account e l'importazione tramite funzione QR code semplificano il trasferimento delle impostazioni dalla versione desktop.

All'inizio di quest'anno, eM Client ha rilasciato eM Client 10.3, con diversi miglioramenti all'interfaccia utente (UI) e l'incorporazione di funzionalità molto richieste dagli ex utenti di Postbox, come i profili, i gruppi di account, più scorciatoie da tastiera.

Alla fine dello scorso anno, eM Client ha acquisito Postbox Inc., una società di applicazioni di posta elettronica con sede negli Stati Uniti. Questa acquisizione strategica ha migliorato l'offerta dei servizi di eM Client a una base di utenti più ampia, migliorando ulteriormente la produttività e l'efficienza nella gestione delle e-mail.

Per ulteriori informazioni, visita it.emclient.com/funzionalita-mobile.

eM Client

(emclient.com) è stata fondata nel 2006 con un obiettivo chiaro: sviluppare un client di posta elettronica moderno che sia compatibile con le ultime tecnologie, e che supporti tutti i principali provider di posta elettronica. Scelto da oltre 100.000 aziende e 2.500.000 utenti in tutto il mondo, eM Client è una potente soluzione per la posta elettronica aziendale e uno strumento di produttività per aziende di tutte le dimensioni.

