Stefanini riconosciuta come Visionary da Gartner® Magic Quadrant™ per la soluzione Outsourced Digital Workplace Services per il quarto anno consecutivo

L’azienda tecnologica globale serve oltre 1.370 clienti ODWS in 104 paesi del mondo

SOUTHFIELD, Michigan: Stefanini, una delle principali realtà nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, è stata nominata come impresa lungimirante (“Visionary”) nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per i servizi di Outsourced Digital Workplace (ODWS). Questo riconoscimento evidenza la capacità di Stefanini di offrire soluzioni scalabili e basate sull’IA per il luogo di lavoro digitale, a supporto dell’efficienza operativa e della trasformazione digitale negli ambienti aziendali.

Stefanini, che vanta una lunga storia comprovata di risultati positivi nello sviluppo di servizi per il luogo di lavoro, offre capacità ODWS complete – assistenza IT multilingue, automazione intelligente, gestione di endpoint e dispositivi e ottimizzazione dell’esperienza digitale.

Fonte: Business Wire