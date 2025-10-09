▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal 2025): l'invito del presidente Bassirou Diomaye Faye a investire in un Senegal in trasformazione

"Il Senegal offre un mercato in crescita nell'ambito della Zona di libero scambio continentale africana, sostenuto da un contesto giuridico che sta attraversando una fase di modernizzazione e riforme....

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/10/2025

DAKAR, Senegal: "Il Senegal offre un mercato in crescita nell'ambito della Zona di libero scambio continentale africana, sostenuto da un contesto giuridico che sta attraversando una fase di modernizzazione e riforme. Siamo pronti a darvi il benvenuto e a favorire il vostro insediamento e il vostro successo. Venite a cogliere le opportunità in settori strategici ad alto potenziale e a creare partnership fruttuose e reciprocamente vantaggiose", ha dichiarato Sua Eccellenza il Presidente Bassirou Diomaye Faye in occasione dell'apertura del Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal 2025) (https://FiiSenegal.sn/).

Con queste parole, il Capo di Stato ha definito il tono di un forum lungimirante, che rappresenta un Senegal fortemente impegnato a perseguire il percorso della trasformazione economica, della stabilità e della fiducia.

