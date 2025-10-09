Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal 2025): l'invito del presidente Bassirou Diomaye Faye a investire in un Senegal in trasformazione

DAKAR, Senegal: "Il Senegal offre un mercato in crescita nell'ambito della Zona di libero scambio continentale africana, sostenuto da un contesto giuridico che sta attraversando una fase di modernizzazione e riforme. Siamo pronti a darvi il benvenuto e a favorire il vostro insediamento e il vostro successo. Venite a cogliere le opportunità in settori strategici ad alto potenziale e a creare partnership fruttuose e reciprocamente vantaggiose", ha dichiarato Sua Eccellenza il Presidente Bassirou Diomaye Faye in occasione dell'apertura del Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal 2025) (https://FiiSenegal.sn/).

Con queste parole, il Capo di Stato ha definito il tono di un forum lungimirante, che rappresenta un Senegal fortemente impegnato a perseguire il percorso della trasformazione economica, della stabilità e della fiducia.

Fonte: Business Wire