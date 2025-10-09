▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Haleon sceglie Salesforce Agentforce Life Sciences Cloud per migliorare il coinvolgimento delle farmacie e dei professionisti sanitari suoi clienti grazie all’IA

Haleon plc (LSE/NYSE:HLN), un’azienda leader mondiale nel settore consumer della salute quotidiana, e Salesforce (NYSE:CRM), numero 1 al mondo nella gestione dei rapporti con i clienti basata sull

LONDRA e SAN FRANCISCO: Haleon plc (LSE/NYSE:HLN), un’azienda leader mondiale nel settore consumer della salute quotidiana, e Salesforce (NYSE:CRM), numero 1 al mondo nella gestione dei rapporti con i clienti basata sull’IA, oggi ha annunciato che Haleon attuerà la tecnologia Salesforce per promuovere un coinvolgimento più efficace con farmacie e professionisti sanitari in tutto il mondo.

Haleon ha prescelto Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud e Agentforce a supporto della sua forza vendita internazionale di 4.500 addetti. La soluzione basata sull’IA le consentirà di approfondire e quindi rendere più efficaci i rapporti con farmacisti e professionisti sanitari suoi clienti ovunque nel mondo.

