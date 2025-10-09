Xsolla e Tyranno Studios annunciano l'integrazione di Web Shop in Spin Tycoon

La collaborazione offre acquisti diretti al consumatore, maggiore valore ai giocatori e nuove opportunità di ricavi globali

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale di video giochi, ha annunciato oggi una collaborazione con Tyranno Studios, lo sviluppatore del videogioco mobile di successo Spin Tycoon. Insieme, le aziende lanceranno Spin Tycoon con la soluzione Web Shop di Xsolla, portando ai giocatori nuovi modi di acquistare contenuti in-game in modo diretto e sicuro.

L'integrazione di Web Shop consentirà ai giocatori di Spin Tycoon di apprezzare la facilità di acquisto tra piattaforme, offrendo loro maggiore flessibilità e valore, aiutando lo sviluppatore ad aumentare i ricavi e a favorire rapporti più stretti con la propria community.

“Collaborare con Xsolla per integrare Web Shop ha rappresentato una svolta decisiva per noi”, ha dichiarato Michael Rubinelli, Direttore dei videogiochi di Tyranno Studios. “Il nostro obiettivo con Spin Tycoon è dare ai giocatori l'esperienza più coinvolgente e appagante possibile, e questa collaborazione ci aiuta a mantenere questa promessa facilitando ulteriormente il percorso di acquisto e rendendolo più rapido e appagante”.

L'introduzione di Web Shop in Spin Tycoon si allinea con la futura espansione globale del videogioco, partendo da un lancio soft in regioni selezionate prima di raggiungere il Nord America e l'Europa occidentale.

“Xsolla si impegna ad aiutare gli sviluppatori ad avere successo con strumenti che producono un impatto reale”, ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Siamo orgogliosi di collaborare con Tyranno Studios a Spin Tycoon. Portando Web Shop ai loro giocatori, li stiamo aiutando a catturare più valore, trattenere un maggior numero di giocatori e far crescere la loro attività a livello globale”.

Lo Spin Tycoon Web Shop verrà lanciato in ottobre, dopo il lancio della versione mobile del videogioco. Per maggiori informazioni, visitare: xsolla.pro/spin-tycoon

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Tyranno Studios

Tyranno Studios è uno studio indipendente di sviluppo di videogiochi mobili incentrato sulla creazione di esperienze altamente coinvolgenti, accessibili e appaganti per giocatori di tutto il mondo. Con una passione per l'innovazione e la progettazione basata sulla community, Tyranno Studios unisce creatività e meccanica dei giochi comprovata per offrire titoli che incontrano il favore del pubblico sia occasionale che abituale. Il titolo di punta dell'azienda, Spin Tycoon, dimostra il suo impegno nel divertimento, nelle esperienze di videogioco durature che connettono giocatori in tutto il mondo.

Per saperne di più, visitare: tyranno.io

Fonte: Business Wire