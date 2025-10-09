▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Guidepost Solutions rafforza la sua presenza nell'area EMEA con la nomina di Thomas Courtice in qualità di direttore regionale

Guidepost Solutions, leader globale nel settore di indagini nazionali e internazionali, soluzioni di conformità, monitoraggio e consulenza in materia di sicurezza e tecnologia, ha annunciato oggi la ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/10/2025

Business Wire

NEW YORK: Guidepost Solutions, leader globale nel settore di indagini nazionali e internazionali, soluzioni di conformità, monitoraggio e consulenza in materia di sicurezza e tecnologia, ha annunciato oggi la nomina di Thomas Courtice in qualità di direttore regionale per l'area EMEA per il suo studio di consulenza per sicurezza e tecnologia. Courtice supervisionerà i progetti dei clienti internazionali, guiderà il team internazionale addetto alla sicurezza e dirigerà le attività volte all'espansione della presenza dello studio in Europa, Medio Oriente e Africa.

"Thomas vanta una vasta esperienza nella progettazione e nell'offerta di soluzioni di sicurezza innovative per alcuni degli ambienti più complessi e ad alto rischio del mondo", ha dichiarato Julie Myers Wood, CEO di Guidepost Solutions.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.