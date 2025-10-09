Guidepost Solutions rafforza la sua presenza nell'area EMEA con la nomina di Thomas Courtice in qualità di direttore regionale

NEW YORK: Guidepost Solutions, leader globale nel settore di indagini nazionali e internazionali, soluzioni di conformità, monitoraggio e consulenza in materia di sicurezza e tecnologia, ha annunciato oggi la nomina di Thomas Courtice in qualità di direttore regionale per l'area EMEA per il suo studio di consulenza per sicurezza e tecnologia. Courtice supervisionerà i progetti dei clienti internazionali, guiderà il team internazionale addetto alla sicurezza e dirigerà le attività volte all'espansione della presenza dello studio in Europa, Medio Oriente e Africa.

"Thomas vanta una vasta esperienza nella progettazione e nell'offerta di soluzioni di sicurezza innovative per alcuni degli ambienti più complessi e ad alto rischio del mondo", ha dichiarato Julie Myers Wood, CEO di Guidepost Solutions.

Fonte: Business Wire