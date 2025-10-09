▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Armis e Fortinet approfondiscono la collaborazione strategica per semplificare i programmi di sicurezza delle organizzazioni globali

Armis, l'azienda di cyber exposure management & security, e Fortinet® (NASDAQ: FTNT), il leader globale nella cybersicurezza che guida la convergenza di reti e sicurezza, oggi ha annunciato una c...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/10/2025

Business Wire

Oltre 8 integrazioni uniscono Armis Centrix™ e Fortinet Security Fabric per eliminare i punti ciechi, automatizzare l'applicazione e rafforzare la resilienza informatica delle aziende di tutto il mondo

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di cyber exposure management & security, e Fortinet® (NASDAQ: FTNT), il leader globale nella cybersicurezza che guida la convergenza di reti e sicurezza, oggi ha annunciato una collaborazione ampliata che consente alle organizzazioni globali di semplificare i programmi e rafforzare la resilienza informatica.

Armis offre un contesto approfondito sulle risorse connesse alla rete e sui motivi per cui sono a rischio, rafforzando la capacità di Fortinet di consigliare come proteggere le risorse a rischio e applicare le politiche.

Fonte: Business Wire



