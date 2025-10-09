Vektor Medical riceve il marchio CE per vMap , portando in Europa i vantaggi della mappatura non invasiva dell'aritmia

SAN DIEGO: Vektor Medical, azienda di tecnologia medica che sta trasformando la cura dell'aritmia cardiaca, ha annunciato di avere ricevuto il marchio CE per il suo vMap® System, un dispositivo non invasivo sviluppato con l'intelligenza artificiale che trasforma i dati standard dell'ECG a 12 derivazioni in mappe 3D dell'origine dell'aritmia in meno di un minuto.

Il dispositivo vMap è stato inventato per aiutare i medici a migliorare i risultati degli interventi di ablazione per pazienti affetti da aritmie, come la fibrillazione atriale e la tachicardia ventricolare. L'utilizzo di vMap è stato inoltre associato alla riduzione dei tempi chirurgici totali. Fino ad ora disponibile solo negli Stati Uniti, vMap è stato utilizzato con successo in più di 2.000 interventi eseguiti in oltre 30 ospedali.

Fonte: Business Wire