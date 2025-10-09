▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Vektor Medical riceve il marchio CE per vMap , portando in Europa i vantaggi della mappatura non invasiva dell'aritmia

Vektor Medical, azienda di tecnologia medica che sta trasformando la cura dell'aritmia cardiaca, ha annunciato di avere ricevuto il marchio CE per il suo vMap® System, un dispositivo non invasivo svi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/10/2025

Business Wire

SAN DIEGO: Vektor Medical, azienda di tecnologia medica che sta trasformando la cura dell'aritmia cardiaca, ha annunciato di avere ricevuto il marchio CE per il suo vMap® System, un dispositivo non invasivo sviluppato con l'intelligenza artificiale che trasforma i dati standard dell'ECG a 12 derivazioni in mappe 3D dell'origine dell'aritmia in meno di un minuto.

Il dispositivo vMap è stato inventato per aiutare i medici a migliorare i risultati degli interventi di ablazione per pazienti affetti da aritmie, come la fibrillazione atriale e la tachicardia ventricolare. L'utilizzo di vMap è stato inoltre associato alla riduzione dei tempi chirurgici totali. Fino ad ora disponibile solo negli Stati Uniti, vMap è stato utilizzato con successo in più di 2.000 interventi eseguiti in oltre 30 ospedali.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.