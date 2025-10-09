Wolters Kluwer riunisce i leader globali del mondo bancario a OneSumX 2025, la conferenza dedicata ai clienti

PORTO, Portogallo: Wolters Kluwer Finance, Risk & Regulatory Reporting (FRR) ha organizzato il 12° appuntamento annuale con OneSumX, la conferenza dedicata ai clienti, in programma dall'8 al 10 ottobre 2025 a Porto, in Portogallo. L'evento richiama supervisori in campo normativo, dirigenti bancari di alto livello, leader finanziari e partner tecnologici per discutere del futuro della finanza, della gestione del rischio e della conformità normativa.

Il tema della conferenza di quest'anno, "Future Ready Banking: Navigating Finance, Risk & Regulation in 2025 and Beyond" (Il banking pronto per il futuro: navigare tra finanza, rischio e regolamentazione nel 2025 e oltre), sottolinea l'attenzione posta dal settore a fattori quali la resilienza, la trasparenza e l'innovazione rispetto alle aspettative in termini di vigilanza e alle dinamiche di mercato, in evoluzione.

"Le istituzioni finanziarie si trovano a doversi orientare tra cambiamenti senza precedenti, tra cui la crescente complessità normativa e la maggior incertezza del mercato", è stato il commento di Dean Sonderegger , vicepresidente senior e direttore generale di Wolters Kluwer FRR.

Fonte: Business Wire